Bývalá zamestnankyňa Erika (39) z Trenčína tvrdí, že práca za pásom v Leoni Slovakia, kde vyrábajú káblové zostavy pre spoločnosť Porsche, boli galeje bez vody, oddychu a čerstvého vzduchu. Pritom na výplatu aj s daňovým bonusom brala okolo 430 eur čistého!

Erika upozornila aj na kolapsy pracovníčok. Výjazdy ambulancie záchrannej zdravotnej služby potvrdil hovorca záchranárov Jozef Minár. Podľa neho, v období od marca 2017 záchranka bola v trenčianskom závode Leoni Slovakia až sedemkrát.

„Ešte by ste sa mali ísť pozrieť na výrobu gumených a plastových výrobkov v Humennom. Tam tiež záchranky často odvážajú pracovníčky do nemocnice. Je len otázka času, kedy začnú ľudia zomierať priamo na pracovisku od prepracovania, ale aj od toho, že sú ako štvaná zver. Za minimálnu mzdu sú vykorisťovaní, v neľudských podmienkach, najmä keď začnú horúčavy,“ upozorňuje Viera.

„Automobilka v Bratislave je úplne to isté. Síce tam môžete zarobiť „až“700 eur, ale za cenu, že z vás všetko vyžmýkajú. Osviežiť vodu sa môžete ak náhodou zastane pás, inak som na to nemal čas,“ posťažoval sa Roman.

„To isté sa deje v automobilke pri Žiline, kde nám ničia život, a potom sa čudujú, že nikto nechce ísť za pás,“ pridala Anna. „Myslíte si, že vo fabrike na výrobu káblových zväzkov v Michalovciach je to iné?“ pýta sa Andrej

„Nemecká ponožkáreň v Čadci to isté,“ pokračuje Monika.

„To je žiaľ realita. Zahraničný investor dá ľuďom prácu za otrokárskych podmienkach a za minimálny plat,“ dodala znechutene Jarka.

Pracovníci za svoju nezávideniahodnú situáciu vinia nielen zamestnávateľov, ale aj slovenskú vládu. „Toto je chyba štátu, že nekontroluje firmy, ktorým tu povolil zdierať ľudí, aké vražedné tempo tam nasadili,“ hnevá sa Anna.

„Myslím si, že toto je ich politika, ľudia sa nedožijú dôchodku,“ zhodnotila Adriana. Na to, čo robí vláda proti takýmto zamestnávateľom sa pýta Soňa a vzápätí si sama odpovedá: „Robí si čiarky, akí "super investori" u nás na zelenej lúke stavajú fabriky a ešte k tomu im dáva daňové úľavy. Ale čo robia so zamestnancami, to už nikoho z našich vládnych činiteľov netrápi. Hlavná vec, že minister Richter sa chváli, ako mu klesá nezamestnanosť,“ komentuje rozhorčene Soňa.

Podľa nej, napríklad v Nemecku by sa to nemohlo stať, pretože tam by sa zamestnanci bránili a to pritom zarábajú niekoľkonásobne viac a pracujú menej hodín, ako na ľudia na Slovensku.

Čo na to odbory?

"Žiaľ, my o týchto firmách veľakrát nevieme, pretože tam nefungujú odbory. Môžeme sa dostať iba do firiem, kde nám ľudia dajú avízo," hovorí Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov.

Ako upozornil, Národný inšpektorát práce by mal robiť viac kontrol a taktiež ľudia by mali nabrať odvahu podávať podnety na kontroly. "Normy, hlavne pri pásovej výrobe, sú pre pracovníkov niekedy likvidačné. S tým v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť," doplnil Kollár.

