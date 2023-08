Na krajnom západe Slovenska treba v stredu popoludní počítať s búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Bratislavský kraj a okresy Senica, Skalica a Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Pre okresy Bratislava, Senec a Dunajská Streda bol zároveň vydaný prvý stupeň hydrologických výstrah.

V Česku hrozia silné búrky s prívalovými zrážkami a krúpami

V Česku v stredu a vo štvrtok očakávajú silné až veľmi silné búrky, s hrozbou prívalových zrážok a krúpov. Meteorológovia preto vydali výstrahu pre takmer celé územie ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Hoci budú búrky veľmi lokálne, potenciál na ich nebezpečnosť bude takmer na celom území," vysvetlil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). To však neznamená, že búrky budú všade. Aplikácie v mobiloch podľa meteorológov nedokážu lokálne búrky zachytiť. "Dnešný deň bude typická ukážka toho, keď nemá zmysel spoliehať sa na ikony v mobilných aplikáciách," upozornil ČHMÚ. Odporučil sledovať radšej radar, na ktorom vidieť aktuálnu polohu zrážok.

"Najmenšia pravdepodobnosť na potenciál nebezpečných prejavov je dnes na juhu a juhovýchode Moravy, preto tam je v platnosti nižší stupeň nebezpečenstva," uviedli meteorológovia vo výstrahe. Spočiatku budú búrky vznikať najmä na horách, postupne aj v nížinách.

ČHMÚ tiež upozornil, že pôjde o búrky bez pohybu alebo len s malým pohybom. Hlavným nebezpečenstvom tak budú prívalové zrážky. "Očakávame možnosť úhrnu až okolo 50 mm, výnimočne aj vyšší," dodali meteorológovia. Objaviť sa môžu aj krúpy nad dva centimetre a očakávať možno nárazy vetra s rýchlosťou 70 km/h. V oblastiach, kde je už pôda po predchádzajúcich dažďoch nasýtená, môžu nastať lokálne záplavy či prívalové povodne.

V noci by mali búrky postupne slabnúť, ale vo štvrtok popoludní sa môžu opäť objaviť na väčšine územia ČR. Naďalej tiež platí varovanie pred vysokými teplotami nad 31 stupňov Celzia, konkrétne pre Moravu, Sliezsko o stredné Polabie. Vo štvrtok už by sa malo mierne ochladiť a teploty by nemali prekročiť 30 stupňov.

