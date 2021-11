Bratislavský samosprávny kraj bude mať od pondelka 15. novembra nového autobusového dopravcu. Svoje služby pre obyvateľov kraja bude na základe výsledkov medzinárodnej súťaže poskytovať najbližších 10 rokov spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions.

NOVÉ cestovné poriadky platné od 15. 11. 2021 nájdete TU

Od 15. novembra jazdia autobusy po novom

Do bratislavskej prímestskej dopravy prichádza nový dopravca ARRIVA. Ale to nie je jediná zmena. O tých ostatných, ktoré začnú platiť 15. novembra, informovala Bratislavská integrovaná doprava vo štvrtok. Generálna riaditeľka Zuzana Horčíková zdôraznila, že uskutočnenie zmien v takom krátkom čase bola výzva, ale všetky práce pokračujú podľa harmonogramu, takže od polovice novembra by mala byť prímestská doprava pre cestujúcich vylepšená. Pripomenula, že výška cestovného sa nemení.

K zásadnejším zmenám cestovných poriadkov príde v oblastiach Pezinok, Senec a Šamorín. Autobusy budú jazdiť v pravidelných taktoch a na spoločných úsekoch budú spoje liniek vo vzájomnom preklade. Na viacerých linkách príde k skráteniu cestovného času, k zlepšeniu nadväzností medzi autobusmi a vlakmi a príde aj k previazaniu viacerých autobusových liniek medzi sebou. Vďaka tomu vzniknú nové spojenia, pri ktorých nebude nutné dlhé čakanie pri prestupoch.

Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude 24 hodín denne sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing, ktorý bude môcť okrem iného vypraviť posilový spoj v prípade zvýšeného počtu cestujúcich a ohrozenia ich komfortu alebo aj pozdržať odchod autobusu, ak by malo prísť k strate nadväznosti.

Malacky až v decembri

K úpravám cestovných poriadkov v oblasti Malacky príde o mesiac neskôr, v termíne celoštátnych zmien cestovných poriadkov, teda od 12. decembra 2021 a to v súvislosti so zásadnou zmenou časových polôh vlakov pre pripravovanú rozsiahlu modernizáciu železničnej trate.