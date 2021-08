Majiteľ obchodu s potravinami neďaleko baziliky Rudolf Havel si na návštevu pápeža pripravil špecialitku.

„Na túto vývimočnú príležitosť som dal vyrobiť špeciálne čokoládové pohľadnice a bonbonieru,“ usmieva sa majiteľ obchodu, keď žasneme nad jeho ponukou.

„Čokoládové pohľadnice s fotografiou baziliky robievame aj na púte, ale teraz mi návrh na bonbonierku k návšteve pápeža robila grafička v Košiciach. Chceli sme tam mať aj fotografiu pápeža, ale to by sme museli mať špeciálne povolenie a to bolo zložité,“ hovorí majiteľ obchodu s tým, že dali vyrobiť 150 kusov bonbonier.

Stánok pred obchodom mať nebudú, ale ich obchodík pri bazilike bude 15. septembra otvorený dokedy bude treba a objednali dostatok pollitrových nealkoholických nápojov aj viac sladkostí a drobného občerstvenia, aby nikto neodišiel hladný či smädný.

„Aj šaštínske magnetky sme objednali, to si ľudia radi kupujú na pamiatku,“ dodáva Havel.

V špeciálnej ponuke sú okrem „pápežských bonboniér“ čokoládové pohľadnice zo Šaštína s mandľami aj s malinami, ale aj čokoládové košíčky a malé čokoládky s obrázkami baziliky.