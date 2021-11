V pondelok 15.11. o polnoci začal premávať v kraji nový autobusový dopravca – ARRIVA. Vypadlo množstvo spojov. Cestujúci boli v šoku. Mnohí sa nedostali načas do práce či do školy. Aká je situácia v teréne? Ako môžete zistiť, či váš spoj pôjde? Aké budú ďalšie kroky župy?

Bratislavská integrovaná doprava analyzuje dáta z prvého dňa fungovania nového dopravcu ARRIVA, no už teraz je isté, že stovky ľudí sa nedostali včas do práce či do školy. Niektorí vôbec.

Návrat o 40 rokov späť v čase

„V obci Marianka zmenili autobusového dopravcu. Spoje však nechodia, ľudia sa nevedia dostať do práce, z práce a deti do školy. Občania to tam vzali do vlastných rúk a pomáhajú zvozom vlastnými autami,“ napísala nám čitateľka Táňa. Miestni tvrdia, že je to návrat o 40 rokov späť v čase, že budú musieť šľapať do Záhorskej Bystrice pešo.

Ultimátum župana Drobu

Župan Bratislavského kraja Juraj Droba je nasrdený rovnako, ako cestujúci a Arrive dal nekompromisné ultimátum. Situácia sa musí zlepšiť najneskôr do konca budúceho týždňa. Majú teda 9 dní na to, aby všetko napravili.

Zároveň kraj finančne podporí rýchle hľadanie nových vodičov, ktorí novému dopravcovi chýbajú. „Čo sa týka problému, spočíva v jedinej veci: Nedostatok vodičov, momentálne dopravcovi chýba až sto vodičov,“ vysvetľuje Droba. Preto sa kraj s dopravcom dohodol, že Arriva poskytne každému novému vodičovi 1000-eurový náborový príspevok a tiež odmenu 300 + 300 eur pre každého šoféra, ktorý už u dopravcu pracuje a privedie nového kolegu.

Hnev cestujúcich je oprávnený

„VODIČI ZA TÚTO SITUÁCIU NEMÔŽU. PRÁVE NAOPAK, ZASLÚŽIA SI VĎAKU. Hnev cestujúcich je úplne oprávnený a mňa nesmierne mrzí, že sa neviete už druhý deň dostať do práce a školy. Rozhorčeniu však veľakrát čelia aj samotní šoféri, aj keď za túto situáciu nemôžu. Práve naopak – oni sú tí, ktorí sa rozhodli do spoločnosti ARRIVA nastúpiť, resp. prestúpiť zo Slovak Lines, za čo im veľmi pekne ďakujem. Nejazdí sa im ľahko, prosím, poďakujte im aj vy.

Čo sa týka aktuálnej situácie a ďalších dní, budem vás priebežne informovať. Komunikujem s ARRIVOU a sami robíme všetko pre to, aby sa doprava čo najskôr vrátila do normálu,“ napísak Droba v utorok na svojej stránke.

Ako to vyzerá v teréne druhý deň fungovania nového dopravcu? „Z viacerých miest máme informácie, že spoje, ktoré v pondelok 15.11. neboli vypravené, v utorok 16.11. už vypravené boli,“ informuje kraj.

Spoločnosť ARRIVA oznámila, že priebežne pribúdajú noví vodiči. Medzi nimi sú aj takí, ktorí pôvodne jazdiť nechceli. Spoločnosť ARRIVA na základe pondelňajšieho stretnutia so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja rozbehla konkrétne kroky, aby tento počet začal v najbližíšch dňoch rásť.

Aká je situácia teraz?

„Niektoré linky boli skrátené, zmenené alebo nahradené inou linkou. Vzhľadom na nedostatok vodičov došlo približne na 50 linkách aj k obmedzeniam. Dotkli sa najmä okolia Pezinka a Senca. Akonáhle budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom,“ ubezpečila nás Arriva s tým že pracujú na tom, aby výpadky čo najskôr nahradili.

„Na autobusovej stanici v Bratislave sme dnes zaznamenali verbálne útoky na našich vodičov zrejme od ich bývalých kolegov. To považujeme za neprijateľné a našich nových kolegov budeme chrániť,“ zdôrazňuje Arriva, ktorá sa zrejme obáva, že by mohla prísť aj o tých vodičov, ktorých už má a žiada cetujúcich o pochopenie. Tí však ešte stále rozdýchavajú pondelňajší šok, keď prišli na zastávku a ich spoj nešiel.

Niektorí kvôli tomu zmeškali do práce. „Pochopenie? Nech zavolajú môjmu šéfovi, že má pochopiť prečo som včera ráno neprišiel na stavbu!,“ rozčuľuje sa Igor z Pezinka. „Nechápem, prečo menili dopravcu, keď tento nemá šoférov, mali aspoň počkať, kým ich nájde.“ dodal znechutene.

Autobusy sú nové, ale nemá kto jazdiť!

V Bratislavskom samosprávnom kraji je od dnes k dispozícii viac ako 120 nových autobusov a do mája 2022 bude celý vozidlový park tvorený výhradne novými autobusmi. Mnohé sú však odstavené na parkovisku.

Informácie o aktuálnych obmedzeniach získajú zákazníci na webovej stránke ARRIVA, na bezplatnej infolinke +421 915 733 733, od pondelka do nedele aj počas sviatkov či víkendov od 6:00 do 21:00.

Ak máte záujem jazdiť pre kraj, alebo poznáte niekoho, TU je kontakt.

V stredu 17.11. je štátny sviatok, preto sa očakáva, že spoje budú vypravené bez obmedzení. Cestovné poriadky nájdete TU.

