Talianska reštaurácia na Krížnej ulici v Bratislave hneď po vyhlásení lockdownu začala jedlo predávať cez okienko aj rozvážať, rovnako ako v druhej vlne. Ale na otázku, či sa im to oplatí, sa len trpko zasmiali.

Reštaurácie: Neoplatí sa to, ale musíme

„Nerobíme to preto, že sa to oplatí, robíme to predovšetkým pre zamestnancov, aby mali aspoň nejaký príjem a tiež pre našich stálych zákazníkov, aby sme s nimi zostali v kontakte,“ vysvetlil situáciu šéfkuchár Andrea Ena s tým, že na sklade mali veľa tovaru, ktorý je v predvianočnom období žiadaný a jeho záruka končí počas Vianoc. Ak by ho nepredali cez okienko, bola by to čistá strata.

Anketa Objednávate si jedlo z reštaurácií? Áno a chodím si ho vyzdvihnúť. 7% Áno, aj s dovozom. 49% Nie. 44% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Musím však povedať, že situácia je napriek našej veľkej snahe katastrofálna,“ posťažoval sa Andrea úprimne.

„Tentoraz jedlo nerozvážajú len naši čašníci ako predtým, ale spojili sme sa aj s rozvoznou firmou Wolt a dúfame, že sa nám vďaka tomu podarí predať viac jedál,“ vysvetľuje Andrea a zdôrazňuje, že ceny pre zákazníkov sa tým nemenia. „Woltu platíme síce až 30 % z celkovej ceny objednávky, ale to platíme z našich peňazí. Ak si u nás klient objedná jedlo za 10 eur, tak zaplatí 10 eur, bez ohľadu na to, či mu ho dovezieme my sami alebo Wolt,“ dodáva.

V Pezinku lepšie ako v Bratislave

Reštaurácia Matyšák v Bratislave je počas lockdownu zatvorená, ale v Pezinku je Matyšák otvorený a predáva obedové menu jedlá cez okienko aj formou rozvozu, lebo reštaurácia si chce zachovať svoju stálu klientelu a udržať zamestnancov.

Keďže nie všetky firmy majú home office, a reštaurácia v Pezinku je veľmi obľúbená, cez lockdown nie je pre ľudí problém vyzdvihnúť si objednané jedlo do práce – prípadne si ho dať priviezť, ale treba povedať, že objem predaných jedál je výrazne menší ako normálne,“ potvrdila nám Zuzana Rajnicová z firmy Matyšák.

Massimo: Museli sme zatvoriť

Taliansky šéfkuchár Massimo musel svoju bratislavskú reštauráciu pri Dunaji od vyhlásenia lockdownu zatvoriť.

„V takom type reštaurácie, ako je naša sa rozvoz neoplatí,“ vysvetľuje s tým, že to môžu robiť podniky, ktoré majú nižšie náklady a lacnejšie jedlá. „Na to, aby zarobili, musia rozviezť veľmi veľa jedál, hlavne keď 30 % ceny musia zaplatiť za rozvoz. Moja reštaurácia nemá šancu prežiť ani predajom cez okienko, my máme inú klientelu, tak sme museli zatvoriť. Dúfam, že nie na dlho,“ dodal Massimo.

Ako je to s doručením jedla?

Mnohé reštaurácie zvolili počas lockdownu rozvoz jedla prostredníctvom donáškovej firmy. Najpopulárnejšie sú bistro.sk a Wolt. Tá druhá dominuje v hlavnom meste. Niektoré gastro prevádzky však tvrdia, že keby im mali platiť províziu, ktorú žiadajú, tak by skrachovali. Zisťovali sme, ako to je.

„V Bratislave s nami spolupracuje viac ako 700 reštaurácií a vyše 100 obchodov,“ povedala nám Jana Jarošová z firmy Wolt s tým, že cez tento lockdown pribudlo zatiaľ 10 nových partnerov a postupne pracujú na ďalších partnerstvách.

Pýtali sme sa, ako je to s ich províziou. „Provízia pokrýva množstvo nákladov, ktoré sú v donáške obsiahnuté. Až 60 percent z provízie tvorí odmena kuriérom. Ďalšie náklady, ktoré sa z provízie pokrývajú slúžia na spravovanie troch aplikácií, teda zákazníckej, ktorú všetci vidíme v mobile alebo na počítači, keď si chceme objednať jedlo, ďalej je to aplikácia, ktorú majú k dispozícii kuriéri, ktorá ich naviguje od donášky k zákazníkovi. Tretia je reštauračná aplikácia, pomocou ktorej manažujú reštaurácie objednávky zákazníkov,“ vysvetľuje Jarošová s tým, že ďalšie náklady slúžia na support zákazníkom, ktorý rieši okamžite akékoľvek problémy v objednávkach, ďalej na marketing, fotenie menu či bankové poplatky.

Mnohé reštaurácie zvolili dodávku jedla prostredníctvom doručovacej firmy, ktorej platia 30 percent z ceny objednávky. Zdroj: Wolt

Z tabuľky vyplýva, že okrem provízie, ktorú platí reštaurácia, za dovoz platí aj klient, a to 1,49 eura.

„Tých 1,49 eura je suma za dopravu, ktorú platí zákazník, teda ide ako zárobok kuriérovi a skladá sa z toho, čo zaplatí zákazník (1,49 eur) a z toho, čo doplácame my z provízie od reštaurácie, teda 2,51 eur pri cene jedla 15 eur,“ vysvetľuje Jarošová a dodáva, že priemerný hodinový zárobok partnerského kuriéra sa pohybuje medzi 8 - 11 eur, podľa šikovnosti.

Provízie obchodníkov sú štandardne 30 % z ceny objednávky. „Chápeme, že v súčasnosti potrebuje gastro pomoc, preto sme od pondelka zrušili akékoľvek provízie pre objednávky, ktoré si zákazník vyzdvihne v reštaurácii sám,“ hovorí Jarošová.

Wolt v tomto prípade reštauráciám poskytne svoju platformu a podporné a marketingové služby zdarma.

Absolútnou novinkou je, že firma v najbližších dňoch medzi zákazníkov svojej platformy rozdistribuuje špeciálne kódy v celkovej hodnote viac ako 33-tisíc eur, ktorými vo forme zľavy podporí objednávky. Ak zákazník zadá promokód prislúchajúci danému mestu počas trvania lockdownu, zlacní sa mu objednávka o 3 eurá.