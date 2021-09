Dostať sa na potrebné vyšetrenia bolo pre pandémiu komplikované, navyše lekári dlho nevedeli prísť na to, čo Monike je. Odporúčali jej diéty na schudnutie.

„Cítila som, že nie som v poriadku a hlavne ma stále bolelo brucho, tak som išla k obvodnej lekárke a potom ku všetkým odborníkom, ku ktorým sa dalo ísť. Nezistili nič, len mi odporučili držať diétu a schudnúť,“ spomína Monika Fenešová.

Keď jej nádor našli, mal už 27 centimetrov!

V apríli bola aj na sonografii v Šamoríne, lekári povedali, že všetko je v poriadku a tak išla na dovolenku. „Po návrate z nej som mala už aj problémy s dýchaním. Preto som znovu vyhľadala gastroenterológa, aby som mu povedala, že napriek diétam sa môj stav zhoršuje. To bolo v júli. Vtedy si už na sonografii všimol, že v bruchu nemám len tuk, ale je tam niečo malé, čo nie je v poriadku,“ vysvetľuje Monika svoju púť za konečnou diagnózou.

Tu hol 27-centimetrový nádor. Zdroj: archív

Lekár ju poslal konečne na CT a tam sa ukázalo, že tam naozaj niečo je a vôbec to nie je malé. Bol to nádor merajúci 27 x 19 x 11 centimetrov! „Vtedy mi už lekár povedal, že mám utekať do onkologického ústavu v Bratislave na Klenovej. Utekala som. Tam mi vytkli, prečo som s takým bruchom nešla k lekárovi skôr...,“ pousmiala sa.

Boj s časom

Od tej chvíle to už bol boj s časom. Diagnóza znela: Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha. „Každý mi pri vyšetreniach hovoril: Len nech to nie je sarkóm. Nakoniec vysvitlo, že je to liposarkóm, čo na Slovensku nie je bežná diagnóza,“ hovorí Monika.

Moniku operovali 16. septembra. Lekári aj sestričky urobili všetko možné aj nemožné, aby ju zachránili. Aj napriek Covidu. Onkológia musí fungovať aj v tomto nešťastnom období. Tá sa nedá odložiť.

„Pre mňa to bolo ťažké v tom, že som nemohla mať kvôli korone návštevy, aj v izbe som bola sama, ale vďaka úžasným sestričkám a lekárom som to všetko zvládla,“ hovorí s úsmevom a dodáva, že v nemocnici ju znovu postavili na nohy. Po troch týždňoch išla domov šťastná a vďačná, že sa jej ujali, lebo pri takom veľkom nádore nebolo vôbec isté, či sa dá ešte vybrať.

