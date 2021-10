„Sme vďační za genetiku tu v Bostone ktorú potvrdilo už aj Chicago a centrum pre autonómne dysfunkcie. Jedná sa naozaj o veľmi raritné diagnózy takže chápeme, že s tým má minimum ľudí skúsenosti,“ napísala chlapcova mama Miroslava Janitorová na sosiálnej sieti s tým, že už asi ani sami neverili, že sa to podarí.

„A tak sme sa po viac ako 4 a pol roku dopátrali kde je problém...,“ napísala. Lenže popri tejto dobrej správe sa stalo niečo hrozivé. Chlapčekov stav sa zhorčil natoľko, že takmer denne bojuje o život.

Malému Sebimu môžu pomôcť unikátne operácie. Zatiaľ však lekári riešia komplikácie, s ktorými nepočítali. Zdroj: FB Sebastian - náš najväčší bojovník

„Skutočne neviem, či som sa niekedy bála viac ako asi pred 5 hodinami... Skutočná nočná mora ktorá sa už raz uskutočnila, presnejšie pred cca 2 rokmi, niežeby sa človek o neho nebál stále, ale hoci to znie divne, na niečo si časom ako tak zvyknete, no na niečo nikdy ... Sebastián ráno začal krvácať rovno pred našimi očami so sestričkou ... " začína svoje ubolené rozprávanie mama Mirka.

Po skvelej správe vážne problémy

Keď Sebi začal po troške vykašliavať krv, rodina ešte "nepanikárila". Vyšetrenia našli príčinu a zdalo sa, že je "to na dobrej ceste". V nedeľu 3. októbra sa však pridružili vážne problémy s jeho srdiečkom. Chlapec upadol do spánku. "Keď už moje dieťa nebojuje ani so sondou... tak už viem, že so Sebim nie je dobre," hovorí jeho mama.

A keď sa chlapček večer v horúčke prebral, bol úplne dezorientovaný. „Vôbec nevedel, kto je. Ako sa volá. Kde je, kde sa nachádza," hovorí ťažko skúšaná Miroslava. Synček ju našťastie spoznal, no chcel nakŕmiť granulami psa, ktorého v Bostone nemajú. Podľa Miroslavy bol úplne mimo a lekári rýchlo vzali Sebiho na CT vyšetrenie. Chlapca lekári aj neustále testujú na covid, testy sú negaitívne. Smutné video sa končí pohľadom na spiaceho chlapčeka, ktorého drží mama za jeho rúčku. Svoje slzy už neskrýva.

Veď sa pozrite.

Rodina Janitorovcov odletela do USA s podporou širokej verejnosti ako aj politikov 30. apríla. Odvtedy akoby na rodinu padala len jedna prekážka za druhou. Ťažkých päť mesiacov takmer každodenných bojov. Doposiaľ však Sebastiánovi nikdy nebolo tak zle, ako teraz.

„Sebimu sa nedarí vôbec dobre, napriek tomu, že je 24 hodín na ventilácii jeho maximálna saturácia je 92 aj po navýšení tlakov a úprave ventilácie, pulzy vysoké, teplotu držia na uzde takže nie je dôvod aby pri 38 stupňoch mal 140-160 pulzov...Na kultiváciách začína niečo rasť, plus hemokultúra, takže sa začína s kombináciou antibiotík doteraz sme mysleli/dúfali že len RSVirus,“ napísala ešte pred posledným videom jeho mamina.

Tu odprevádza Janitorovcov na letisku vicepremiér Igor Matovič.

„Kedy už toto skončí. Najradšej by som to prebrala na seba za neho... Kedy to už skončí?“ zúfalo sa pýta jeho mama.

