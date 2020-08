Nie je to totiž tak dávno, čo si pár kilometrov od ich obce kúpil nehnuteľnosť, ktorú v katastri zapísal ako maštaľ. V skutočnosti však ide o luxusný ranč. V časoch najväčšej slávy sa tam konali poľovačky a Majský predvádzal hosťom živého tigra, leva či medveďa.

Brána k Majského haciende pri Obyciach. Zdroj: lčel

O Majskom si v dedine rozprávajú len zriedka. Podľa slov obyvateľov ho v Obyciach už dlho nevideli. „Voľakedy sem chodil a pomáhal dedine. Dokonca sa mi marí, že aj sponzoroval nejaké dedinské aktivity. To bolo však za čias jeho slávy, odkedy sa prevalili všetky jeho prešľapy, dedinou len prefrčal bez toho, aby sa tu čo i len zastavil,“ povedal nám starší pán. Dodal, že Majský vždy pôsobil ako slušný a zdvorilý muž, teda minimálne dovtedy, kým nevyšli na povrch jeho problémy so zákonom.

Obecný úrad Obyce. Zdroj: lčel

Starosta obce Milan Garaj potvrdil, že Majský obci pomohol. Bolo to v časoch jeho predchodkyne. „Pokiaľ viem, požičiaval obci rôzne mechanizmy a dokonca sponzoroval aj miestny futbalový klub,“povedal starosta Garaj. Podľa jeho slov sa s ním on osobne stretol len párkrát v živote. „Vždy, keď sme sa videli, ma pozdravil ako starostu. Nijako hlbšie sme však spolu ani nespolupracovali a ani sme sa nerozprávali. Ako človek však pôsobil normálnym dojmom,“ dodal Garaj na záver.

Majský má problémy so zákonmi už dlhší čas a preto, ako aj v prípade ďalších majetkov, ani tento oficiálne nevlastní. Hacienda je napísaná na jeho syna Erika s manželkou.

