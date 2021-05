Lekár Milan Kulkovský je na Slovensku známy najmä vďaka tomu, že sa nebojí pomenovať veci pravým menom. Nedávno na svojom blogu napísal: „Uvedomujem si, že tiež prispievam k polarizácii spoločnosti, keď pomenúvam skupiny tých, ktorí všetko len zhoršujú. Iný ale nebudem. Prstom na blbca vždy ukážem.“ Pýtali sme sa ho, či mu to stojí za to a čo ho teraz najviac trápi a štve.

Počas pandémie ste v nemocnici zažili viac utrpenia ako my všetci. Čo bolo najhoršie?

Všetci zdravotníci, ktorí v tomto období pracovali na Covid oddeleniach po celom Slovensku prežívali najťažšie chvíle vo svojej kariére. Na to, že to tak bolo vplývali viaceré faktory. Jedným z nich bol obrovský nápor pacientov, z ktorých takmer každý jeden bol pri prijatí vo veľmi zlom stave. Mnohí prišli neskoro a do pár hodín zomierali. Bez ohľadu na to, akí boli starí a na koľké ochorenia sa dovtedy liečili. Videli sme trpieť pacientov, ktorým sa ťažko dýchalo ale do poslednej chvíle odmietali napojenie na ventilátor, pretože sa báli, že sa po uspatí už nezobudia.

Nebolo vám z toho do plaču?

Ich pohľady plné beznádeje sa vám hlboko vryjú do pamäte. Aj keď sme vedeli o ich zlej prognóze, nemohli sme im zobrať nádej. Pri lôžku našich pacientov sme boli silní, ventil v podobe plaču a smútku prichádzal často až doma. Byť silný a dodávať nádej aj v beznádeji, nenechať na sebe vidieť bezmocnosť, sa dá bez trvalých následkov na psychickom zdraví možno pár dní, zdravotníci to ale robia už rok.

Ako je možné, že to zvládli?

Mnohí to nezvládli a vyhorenie väčšinu z nás ešte len čaká. Laik si to, čo denne prežívame, nedokáže ani len predstaviť. A potom sa niekto čuduje, keď niektorí z nás zvažujú po totálnom vyčerpaní psychických a fyzických síl odchod... Je riešením držať v práci takto vyčerpaných ľudí nasilu pod hrozbou sankcií? Nariaďovať im prácu? V Slovenskom zdravotníctve je nedostatok ľudí dlho, tento problém nevznikol teraz. Ak by sme svoju prácu nemilovali a necítili zodpovednosť, všetko by dopadlo úplne inak.

Zaskočilo vás niečo?

Tých vecí, ktoré ma zaskočili bolo veľa. Každý deň ale krútim hlavou nad tým, ako je možné, že i stále existuje množstvo ľudí, ktorí považujú pandémiu za vymyslenú. Nedokážem to pochopiť. Aký dôkaz chcú vidieť? Žiaľ, v tomto smere sa veľmi zle zachovali mnohí politici. Neverím tomu, že by boli takí hlúpi, aby si neuvedomovali, ako svojím správaním a šírením hoaxov ohrozujú svojich voličov. Som presvedčený o tom, že ak by boli aj tí najradikálnejší vo vláde, pred čím nás Boh ochraňuj, tiež by pristúpili k väčšine opatrení. Z pozície opozičných politikov, ktorí nepociťujú žiadnu zodpovednosť, hoci by ju mali mať, len využili utrpenie a bezmocnosť občanov pre svoj vlastný prospech a rast preferencií.

