Turisticky najzaujímavejší je plávajúci vodný mlyn v Kolárove, na mŕtvom ramene Malého Dunaja. Je to národná kultúrna pamiatka. Postavený je na dvoch rovnobežných člnoch a ukotvený o breh rieky. Loďky sú väčšie, ako boli na pôvodných plávajúcich mlynoch. Je to rekonštruovaná podoba vyrobená v roku 1982 podľa vzoru bývalého lodného mlyna v Radvani nad Dunajom. Mlyn je aj dnes teoreticky funkčný, v skutočnosti však nefunguje - dôvodom je stojatá voda dunajského ramena.

K mlynu vedie unikátny drevený most. Zdroj: archív

V areáli mlyna je skanzen ľudovej kultúry a Múzeum vodného mlynárstva. Môžete tu vidieť napríklad unikátny stroj na výrobu rybárskych sietí, jeden z prvých na svete.

K mlynu vedie najdlhší 86-metrový drevený zastrešený most v Európe, ktorý je široký 2,5 metra. Údajne ho postavili za 9 dní.

Jediný svojho druhu na Slovensku

Pozoruhodný je aj historický veterný mlyn v Holíči, jediný svojho druhu na Slovensku. Nájdete ho na okraji polí nad mestom, vo výške 220 metrov. Mlyn je síce v lesíku, ale i tak sa vám naskytne výhľad na okolie.

Veterný mlyn v Holíči. Zdroj: archív

Tento mlyn holandského typu fungoval koncom 19. storočia. Pôsobivá kamenná trojpodlažná budova mlyna pochádza z 80. rokov 19. storočia. V mlyne sa prestalo mlieť po prvej svetovej vojne. Potom dlho chátral, až kým ho miestne poľovnícke združenie po roku 1970 dalo zrekonštruovať.

Vedeli ste, že v Bratislave bolo 9 mlynov?

Stáli v Mlynskej doline, na rieke Vydrica, od dnešnej Botanickej záhrady cez Patrónku až po Železnú studienku. O existencii mlynov sa zmieňujú historické záznamy už v 13. storočí. V niekdajšej podobe sa zachovali iba dva, mnohé už roky nestoja.

MLyn Klepáč na Železnej studničke opäť slúži návštevníkom. Zdroj: facebook

Znie to neuveriteľne, ale na potoku Vydrica v Bratislave bolo kedysi až 9 mlynov!

I. mlyn stál pri vyústení Vydrice do Dunaja, pri dnešnej Botanickej záhrade, na pozemku talianskeho inžiniera Enea Lanfranconiho. Ten ho neskôr prestaval na vilu.

II. mlyn fungoval už začiatkom 16. storočia. V rokoch 1978 – 1986 ho asanovali.

III. mlyn patril v 18. storočí Segnerovcom. Spustnuté budovy zbúrali v roku 1940.

IV. mlyn zbúrali pri stavbe Mosta Lafranconi v 80. rokoch 20. storočia.

V. mlyn stál na dnešnej ulici Pri Habánskom mlyne. Na križovatke s Mlynskou dolinou je dom, ktorého základy pamätajú obytnú mlynskú budovu.

VI. mlyn stál na Patrónke. V roku 1870 objekty kúpil viedenský podnikateľ Georg Roth a začlenil ich do komplexu továrne na muníciu (patróny).

VII. mlyn: Pôvodná, i keď pozmenená, budova stojí na Ceste na Červený most 6. Sídli tu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

VIII. mlyn Klepáč sa nachádza v hornej časti Mlynskej doliny. Vznikol zrejme koncom 15. storočia. Dnes po dôkladnej rekonštrukcií opäť slúži návštevníkom.

IX. mlyn Suchý sa v takmer pôvodnej dispozícii zachoval dodnes. V súlade s územným plánom Bratislavy a podľa dohody s vlastníkom, Lesmi SR, ho opravuje firma Euro Active Group.

Aj tieto vodné mlyny sú zaujímavé:

Oblazy

Bohunice

Tomášikovo