Od smrti chlapčeka uplynulo presne 5 rokov. Rodičia Sebastiánka, ktorý zomrel niekoľko hodín po tom, čo ho v nitrianskej nemocnici hospitalizovali s cukrovkou, sa na súde stretli s dvomi lekárkami, ktoré sú podľa obžaloby zodpovedné za smrť ich syna.

Na synovu pamiatku prijali meno Sebinkovci

,,Som spokojná, že sa tento súd vôbec koná. Sebinko tak začal boj za lepšiu zdravotnú starostlivosť pre všetky deti,“ povedala chlapcova mama Dominika. Po smrti syna si aj s manželom na jeho pamiatku zmenili priezvisko na Sebinkovci. Má ho aj Sebinkova sestrička Elisabeth (5), ktorej sa nedožil.

Tohtotýždňové súdne pojednávanie bolo už siedme. Z prečinu usmrtenia sú obžalované dve lekárky a dve zdravotné sestry. Zdravotné sestry požiadali súd o konanie v ich neprítomnosti.

Na pojednávaní sa čítali listinné dôkazy, hlavne protokol z úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa znaleckého posudku nebola malému pacientovi poskytnutá správna infúzna a inzulínová liečba a nebol dostatočne sledovaný jeho klinický stav. Príčinou smrti bol opuch mozgu.

Napätie sa na súde dalo krájať

Lekárka Silvia L. sa na súde bránila tým, že úrad vytýka hlavne pochybenia v ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú mali na starosť sestry. Na to reagovala Sebinkova mama Dominika tým, že protokol popisuje pochybenia v lekárskej aj ošetrovateľskej oblasti. Medzi oboma ženami došlo k emotívnej výmene názorov, ktorú Dominika ukončila slovami: „Stále klamete, to sa nedá počúvať!“ Zaznelo aj slovo hlupaňa, na čo sudca Sebinkovu mamu dôrazne upozornil, že ak sa to zopakuje, bude musieť opustiť pojednávaciu miestnosť.

Lekárky vyhlásili, že sa cítia nevinné. Silvia M., ktoá mala v ten deň popoludňajšiu službu, argumentovala, že Sebinko klinicky nespĺňal žiadne kritériá opuchu mozgu.

Rodina si to však nemyslí. „Mal všetky príznaky,“ hovorí mama, ktorá bola spolu s manželom pri synčekovi v nemocnici. Podľa nej zdravotníci o opuchu mozgu jej synčeka nevedeli, lebo ho dostatočne nesledovali. Tvrdí, že zdravotníci nebrali vážne zhoršujúci sa stav ich dieťatka.

„Personál to ignoroval, tvrdili, že je to bežné, že je to z výkyvu cukru,“ spomína mama Dominika so slzami v očiach. Tvrdí, že v nemocnici sa stretli s agresivitou aj ignoráciou. A to napriek tomu, že Sebastiána pre vysoké hodnoty cukru hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Primárka vinu odmieta

Bývalá primárka vypovedala na súde, že v ten deň mala službu do 15. hodiny a vtedy ešte chlapec vyzeral v poriadku - mal infúzie, komunikoval a nejavil známky bolesti.

Po troch hodinách však začal byť umrnčaný a spavý. Službukonajúca lekárka aj sestry stále rodičov ubezpečovali, že dieťa je v poriadku, že má len cukrovku. O pár hodín Sebinko zomrel v dôsledku ťažkého opuchu mozgu.

Chlapček v noci prestal dýchať. Prístroje, ktoré to mali oznámiť alarmom, nefungovali. Kritický stav dieťaťa si všimla Dominika, ktorá bola pri ňom a bola v tom čase tehotná.

Článok pokračuje na ďalšej strane