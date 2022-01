Jurajovi hrozí, že prestane chodiť: Zbiera si peniaze na operáciu v Moskve

Juraj Žilavý (46) žil celkom bežným životom ako väčšina z nás. Až do chvíle, keď to prišlo: Skleróza multiplex. Ochorenie ho zasiahlo ako blesk z čistého neba. V roku 1998 stratil zrak, na jedno oko zrazu prestal vidieť. A to mu vtedy len vytrhli zub.