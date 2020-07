Kaštieľ, ktorý sa zmenil na luxusný historický hotel, stojí v dedinke Oponice, predtým nazývanej Appony. Nachádza sa medzi Nitrou a Topoľčanmi. História obce je spojená už od 13. storočia s pestovaním vínnej révy. Z hradu nad obcou sú ruiny, ale stál už za čias Veľkomoravskej ríše. Podľa legendy práve tu uložil Svätopluk svoj meč a poklad.

V roku 1392 získali hrad Peczovci a podľa dediny sa nazvali Apponyiovcami. Na hrade žili až do 17. storočia. Potom sa presťahovali do kaštieľa v dedine, ktorý prestavali zo starej kamennej budovy. Poslednú dostavbu urobili v roku 1846. Vtedy vznikla tunajšia slávna rodinná knižnica a kaštieľ získal pôdorys v tvare písmena U. Posledným členom rodu v Oponiciach bol Henrich Apponyi, ktorý zomrel v roku 1935 bez potomkov. Po jeho smrti kaštieľ kúpili Slezákovci, ktorým ho v roku 1948 znárodnili.

Kaštieľ vstal z ruín

Po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 2007 - 2011 kaštieľ doslova povstal z ruín. Dnes je z neho luxusný historický hotel, jediný svojho druhu na Slovensku so štyrmi hviezdičkami. Poskytuje ubytovanie v 41 izbách typu rôzneho komfortu. Naraz sa tu môže ubytovať 120 hostí.

Obklopuje ho nádherný deväťhektárový park so vzácnymi drevinami. Zaujmú najmä platany západné či dáždniková forma vzácneho ginka.

Hotel je známym a obľúbeným miestom svadieb, narodeninových osláv, firemných akcií, ale i štýlových podujatí. Nádherné a veľkorysé sály - svadobný, modrý či privátny salón - sú na to ako stvorené!

Unikátna knižnica a vzácni hostia

Unikátnym skvostom je baroková knižnica so 17 324 zväzkami kníh. Nájdete tu diela Aristotela, Platóna, Newtona, Macchiaveliho, Galileiho, Goetheho.

V minulosti navštívili sídlo Apponyiovcov takí významní hostia ako americký prezident Roosvelt, tanečnica Bakerová, patialsky maharadža či americký milionár z Philadelphie Cardeza, ktorý prežil v roku 1912 potopenie Titanicu. Aj týmto osobnostiam venuje vzácna knižnica pozornosť.

S naším letným seriálom spoznáte zaujímavé miesta a navyše máte šancu na super výhru!

Denník Plus JEDEN DEŇ a webový portál pluska.sk nachystali na leto Dovolenkovú abecedu. Vďaka nej spoznáte zaujímavé výletné miesta na Slovensku. Navyše máte šancu vyhrať super pobyt v luxusnom komplexe Chateau Apppony!

Zapojiť sa do našej letnej hry je jednoduché. Pri článku z Dovolenkovej abecedy nájdete v denníku Plus JEDEN DEŇ aj súťaž. Stačí poslať SMS s heslom dňa a dostanete sa do žrebovania o super výhru.

Tento týždeň hráte o 2 relax pobyty v hodnote 600 eur. v Chateau Appony. Zahŕňajú ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby, wellness neobmedzene, polpenziu a masáž.

