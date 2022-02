Teraz sa rodiny zavraždených mladých ľudí, ktorých tu zastrelili 21. februára 2018, rozhodli dom zbúrať.

Na snímke je dom vo Veľkej Mači kde bol zavraždený Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Už je to definitívne rozhodnutie. Mne je to na jednej strane veľmi ľúto, najmä ak si spomeniem, koľko sa tam Janko nadrel, keď domček svojpomocne rekonštruoval. Na druhej strane mám stále pred očami naše deti, ako tam ležali v kaluži krvi," vraví so slzami v očiach mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová (57). Prispôsobila sa želaniu rodičov Jána, s ktorými má veľmi dobrý vzťah a udržiavajú si ho aj po tragédii.

Oficiálny pamätník

Na mieste domu vo Veľkej Mači vznikne z neoficiálneho pamätníka oficiálny. Trnavský samosprávny kraj už vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž na návrh pamätníka, ktorý bude stáť na mieste domu. „Trnavský samosprávny kraj bude financovať všetky fázy súťaže vrátane následnej správy a údržby diela,“ povedala nám hovorkyňa župy Natália Petkáčová.

Záujemcovia môžu aktuálne podávať súťažné návrhy, pričom lehota na ich podanie je do 4. apríla 2022. Všetky informácie k súťaži sú dostupné na stránke slobodaslova.sk. „Slobodu a demokraciu považujem za najdôležitejšie hodnoty našej spoločnosti. Za ich obranu zaplatili pred štyrmi rokmi dvaja mladí ľudia tú najvyššiu cenu. Preto sme sa podujali vytvoriť na mieste, kde Ján a Martina plánovali svoj spoločný život, pietne miesto. Želám si, aby nám i budúcim generáciám pripomínalo ich odkaz, odhodlanie a obetu,“ vyhlásil župan Jozef Viskupič.

Keď sme sa pýtali obyvateľov Veľkej Mače, boli väčšinou tiež za zbúranie domu, ktorý im stále pripomína hrôzu, čo sa tam udiala. Pritom práve v tomto dome plánovali Janko a Martina prežiť šťastný život. Boli zasnúbení, v máji 2019 sa mali brať a na svadbu už mali všetko nachystané. V ten týždeň, keď ich zastrelili, mali absolvovať náboženskú náuku.

Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bude na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 28. februára. Pokračovať má aj v závere marca.