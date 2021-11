Sebi sa konečne môže hrať, hoci zatiaľ len v nemocnici na prístrojoch, ale je šťastný a jeho mama aj celý personál sa tešia s ním. Malý Sebastiánko, ktorého zdravotný stav si vyžiadal unikátnu liečbu a operácie v Bostone, ktoré by mu mali umožniť normálne dýchať a žiť, je už niekoľko mesiacov v Bostonskej nemocnici. A to vďaka tomu, že Slováci sa mu na zákrok pozbierali. Aj preto mama na sociálnej sieti pravidelne informuje o novinkách. Teraz prišli konečne potešujúce správy.

„Vaše videá a odkazy ma natoľko povzbudili, že už cvičím každý deň, aj keď cez slzičky mnohokrát, ale už chcem... Chcem ísť čo najskôr domov. Včera som skúšal aj po troške papať, dnes mi nechutí nič, lebo ma bolelo bruško, ale už tolerujem čím ďalej tým viac výživy do sondy, a tak ujo doktor hovoril, že po vybratí antibiotík by som mohol ísť s pumpou a výživou aj domov a dochádzať na rehabilitácie,“ napísala Sebastiankova mama v jeho mene.

Veľký pokrok je, že Sebi dokáže sedieť, niekedy s oporou niekedy už aj bez a doniesli mu hračky, plastelínu, všetko čo má rád, aby mu rýchlejšie ubiehal čas s maminkou v nemocnici. Aj pri hre cvičí, čo sa mu páči, ale po dlhom ležaní v nemocnici musí rehabilitovať aj normálne.

Tu a teraz

„Sebi nám dokazuje, že je dôležité žiť tu a teraz, pre deti nie je dôležitá minulosť, aj keď, žiaľ, spomienky možno ostanú, ani budúcnosť, lebo sa nestarajú, čo bude zajtra, o týždeň, o pol roka, žijú TU a TERAZ a robia všetko ako najlepšie vedia TU a TERAZ Sebi je veľkým učiteľom stále aj naďalej pre nás všetkých,“ napísala Sebastiánkova mama, ktorá je šťastná, že po množstve komplikácií vidí konečne pokroky.

Pridala aj videá, ako sa Sebi baví s personálom nemocnice a oni s ním. Doktora Bena Sebi zbožňuje a do jednej sestričky sa Sebi aj zaľúbil, dokonca jej vyznal lásku slovami I love you.

„Všetky lieky sa už dali do sondy, a tak sme opäť o krôčik bližšie k prepusteniu. Uvidíme, čo a ako ďalej, trošku máme problem so srdiečkom a EKG sa už to pomaly upravuje, a tak sa nám pokúsia vybaviť pumpu na výživu a zvyšok vieme absolvovať a dochádzať hoci aj každý deň... Juj, kiežby to bolo čo najskôr,“ napísala mama s nádejou medzi riadkami.

Nasledovali desiatky podporných reakcií zo Slovenska. Ľudí, ktorí Sebinkovi držia palce a tešia sa spolu s ním.

