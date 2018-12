Podľa polície, značná časť hotela bola plná hustého tmavého dymu, ktorý sa šíril najmä vo vestibule a cez pootvárané okná na prízemí aj ďalších poschodiach. Policajti ihneď začali s evakuáciou osôb, medzitým hasiči už hasili požiar. „Zrazu policajti zbadali v otvorenom okne na prvom poschodí ženu s dieťaťom v náručí, ako kričala o pomoc. Pre hustý dym sa nevedeli dostať z izby von,“ priblížila trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová .

Policajti okamžite začali konať a hasičským rebríkom sa dostali na prvé poschodie. Najprv vzali do bezpečia dieťa a následne jeho matku. Bolo zrejmé, že aj dieťa aj matka sa nadýchali dymu, preto ich policajti naložili do služobného auta a odviezli do nemocnice. Policajti spolu s kolegami z mestskej polície pokračovali v evakuácii ľudí z vyšších poschodí. Keďže dym bol veľmi tmavý, hustý a štipľavý, na dýchanie použili namočené ošatenie. Takto prešli všetky poschodia a skontrolovali všetky izby. „Celkovo bolo evakuovaných 60 osôb. Vďaka rýchlemu zásahu policajtov, hasičov, zdravotníckej služby a personálu hotela nedošlo k zraneniam žiadnych osôb, zopár ich bolo ošetrených na mieste. Pani s dieťaťom osobne policajtom poďakovala za záchranu jej života a života jej šesťmesačného dieťaťa,“ uzavrela Kredatusová.