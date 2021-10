Keď stratíme svojho blízkeho, prechádzame náročným procesom smútenia. Podľa odborníkov je nevyhnutné si ním prejsť, aj keď je to náročné a bolestivé.

„Potláčanie nepríjemných pocitov vedie k predlžovaniu smútku, prípadne k tomu, že sa začne prejavovať inými problémami,“ vysvetľuje onkopsychologička Katarína Klincová.

Liga proti rakovine vytvorila projekt na pomoc ľuďom, ktorí stratili svojho príbuzného v dôsledku onkologického ochorenia.

Smútenie má niekoľko fáz

Proces smútenia je sprevádzaný širokou škálou reakcií, zvyčajne je to prvotný šok, výčitky, smútok, hnev, depresia, poruchy spánku, nechutenstvo, únava, apatia a pod. „Spočiatku človek nedokáže prijať, že strata je definitívna a nezvratná. Na zvládnutie situácie je to však nevyhnutný prvý krok: akceptovať realitu straty, to, že blízka osoba tu už nie je,“ vysvetľuje psychologička.

Podľa nej až po pripustení si tejto reality môže nastať vyrovnávanie sa so stratou, ktoré zahŕňa pripustiť si emócie, ktoré človek prežíva a vyjadriť ich.

„Plakať, vyrozprávať sa z toho, využiť kreatívne činnosti na vyjadrenie emócií. Veľmi dôležitým krokom je vyjadrenie možného hnevu. Na ľudí, ktorí odišli, sa snažíme spomínať len v dobrom, no často si nepripustíme, že je potrebné človeku odpustiť, pretože si zabraňujeme cítiť hnev,“ zdôrazňuje Katarína Klincová s tým, že práve neodpustenie často blokuje spracovanie straty .

Hlavnou úlohou v rámci spracovania straty: naučiť sa zmysluplne žiť aj bez milovanej osoby...

„To sa môže zdať na začiatku absolútne nemožné. No skúsenosti mnohých ľudí hovoria, že postupom času dokázali pochopiť, že časť z ich blízkej osoby ostáva navždy žiť v ich srdci. To, čo sme si s milovanou osobou prežili, nás naďalej sprevádza v hľadaní nových životných perspektív. Po čase je možné pretvoriť život po strate na život so stratou,“ vysvetľuje Klincová.

Článok pokračuje na ďalšej strane