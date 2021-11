V Bratislavskom kraji je od pondelka veľký problém s prímestskými autobusmi. Nový dopravca situáciu nezvláda a spoje z a do Bratislavy vypadávajú. Bez varovania. Arrive totiž chýbajú vodiči. Zisťovali sme prečo.

Na autobusovú stanicu v Malackách sme prišli vo štvrtok asi o 8:45. V tom čase sa tu nachádzalo iba málo ľudí a asi tri Arriva autobusy, pričom dva ďalšie boli Slovak Lines.

Cestujúci sa odmietli vyjadriť. Na rozdiel od nich sa však rozrozprával vodič, ktorý si prial zostať v anonymite. „Som nový vodič Arrivy, predtým sme boli celá rodina pokope v Slovak Lines," povedal pre Plus JEDEN DEŇ s tým, že jeho pôvodný plat v predchádzajúcej spoločnosti sa pohyboval okolo 1500 €, pričom tu je neporovnateľne nižší.

„Sľúbili nám, že od pondelka budeme mať kam ísť na WC, no nič. Nemáme sa ani kde zohriať a preto zostávame v naštartovanom autobuse, za čo nám vedúci nadáva. Ale kam máme ísť, keď je vonku zima?" posťažoval sa vodič Arrivy.

Prezradil tiež, že sľúbený plat, ktorý mal dostať nemá. Do tejto spoločnosti išiel pracovať, pretože má malú dcérku a nemal na výber.

„Od štvrtej som v práci, zaplatia mi však za menej hodín. Bežne vyložím v Bratislave ľudí a musím chodiť hneď naspäť, pretože Arriva odmieta platiť parkovacie miesta," povedal s tým, že mal sľúbených 4000 €, ktoré by však dostal, iba ak by zostal vo firme 3 roky. Navyše, všetky ochranné prostriedky si musí hradiť z vlastného vrecka a aby toho nebolo málo, cestujúci mu nadávajú, že vďaka zmeneným cestovným poriadkom nestíhajú prestúpiť na vlak.

Chýry o tom, aké podmienky majú vodiči Arrivy sa šíria rýchlo. Keď sme sa na bratislavských Nivách pýtali vodiča z inej dopravnej firmy, prečo neprestúpi do Arrivy, keď ponúka za prestup 4000 eur, zasmial sa, že tomu neverí a že počul, že šoféri tam nemajú dobré podmienky.

K dôvodom, prečo je nedostatok vodičov pridal ešte jeden. „V našej firme sú všetci vodiči starší ako 45 rokov. „Mladí sa do takejto náročnej a nedocenenej práce nehrnú. Vstávame o tretej ráno, zarábame toľko ako predavačka v Lidli a pritom máme zodpovednosť za plný autobus ľudí,“ dodal znechutene.

Cestujúci na Nivách s nádejou čakali, že dnes ich spoje snáď už pôjdu. Do Mosta pri Bratislave chcelo cestovať 6 ľudí. Pani Libuške ten o 8.20 už vypadol a nikto jej nevie povedať, či ďalší pôjde. „V pondelok mi vypadli štyri spoje za sebou, čakala som dve hodiny. Nie je to nič príjemní, keď idem unavená z práce,“ posťažovala sa.

„Chcem cestujúcim pomôcť, ale nemám ako, nedostávame totiž informácie o vypadnutých a meškajúcich spojoch,“ povedal nám na Nivách nešťastný dispečer.

Spoje firmy Arriva vypadávali aj vo štvrtok a dispečeri o tom nemali dopredu žiadne informácie, všetko museli riešiť za pochodu. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Ľudia teda na nástupištiach nešťastne čakali, či práve ich spoj príde aleno nie. „Otrasná situácia, keď nevedia dať ani relevantné informácie o tom, ktorý spoj pôjde a ktorý nie. Hrajú s nami veľmi nepríjemnú hru,“ rozčuľoval sa Erik, ktorému tiež vypadol spoj.

Na snímke autobusová stanica Nivy. Títo dvaja šoféri Arrivy prišli svojej firme vypomôcť z Čiech. Zostanú do konca decembra. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Nadávky cestujúcich si „zlízli“ aj dvaja šoféri Arrivy, ktorí práve doviezli cestujúcich a čakali na ďalší termín. Boli to šoféri, ktorí pracujú pre Arrivu v Čechách a prišli vypomôcť. „Mnohí nám nadávajú aj preto, že hovoríme po česky, ale chálem, že sú rozčúlení, keď spoje vypadnú, lenže my za to fakt nemôžeme, naopak, prišli sme vám pomôcť, ale sme len štyria, čo je málo,“ povedal nám jeden z nich.

Hlavným dôvodom, prečo nový dopravca stále nedokáže zabezpečiť všetky potrebné spoje, je nedostatok vodičov. Župan Juraj Droba sa preto stretol so zástupcami spoločnosti Arriva, aby zistil súčasný stav. „Arriva eviduje celkovo už nových 90 záujemcov, s ktorými ide bezodkladne rokovať o podmienkach čo najskoršieho nástupu. Keďže aktuálne chýba asi 100 vodičov, toto by pomohlo zásadne vyriešiť situáciu v kraji,“ potvrdil pre Plus JEDEN DEŇ šéf bratislavskej župy.

Podľa jeho slov chce spoločnosť zazmluvniť ešte aj súkromných dopravcov. Droba tiež ubezpečuje šoférov, že vyrokoval s Arrivou nástupný bonus vo výške 4 000 eur. Ten má byť vyplatený aj spätne tým, ktorí už pre nového dopravcu pracujú.

„K tomu 5-percentná pravidelná ročná valorizácia platu, ktorú vypláca župa, takže ju vieme garantovať už budúci rok,“ dodal Droba za kraj.

