Svedčí o tom aj jeho najnovší príspevok na jeho instagramovom profile. Zdieľal totiž fotografiu, kde ho môžeme vidieť so synom v spoločnosti jeho snúbenice Miroslavy Valovičovej a jej dcéry.

"Po šiestich rokoch opäť žijem pod jednou strechou so ženou. Akože single päťdesiatnik so softvérom dvadsiatnika má fest dobrý život, ale čosi mi tam predsa len chýbalo. A ja som to našiel. V poslednej chvíli. Obrastený machom, s pavučinami v kúte a vyše roka neumytými oknami. Špagety Barilla z roku 2011 nejdem spomínať. Zrazu prišla perfekcionistka a všetko je naruby. Vysporiadavam sa s tým, ale dám to. Lebo ju milujem," napísal zamilovaný župan.

Tento status vtipne okomentoval známy futbalista Filip Šebo: "Toto si odpísal od niekoho alebo je to tvoja tvroba? Fantázia, mám radosť z teba, vždy som ti chcel len to najlepšie, pretože si to zaslúžiš!," doplnil. Čo dodať, nech im to len vydrží.