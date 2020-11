Vo filme si svojrázny dedinčan Bohuš pokojne žije v rozpadajúcom sa domčeku. Zrazu však do jeho života vstúpi advokát Ulrich (Miroslav Donutil), ktorý mu oznámi, že zdedil milióny.

Bohuš začne míňať peniaze a chce si užívať život. A zájde aj do bordelu, kde natrafí na Irenku. „Ta Irenka, to je něco tak pěkného - to je zázrak...” hovorí starému Košťálovi (Jozefovi Kronerovi). Netrvá dlho a Bohuš peniaze rozhádže.

A to sa stalo aj čerstvo rozvedenému rakúskemu farmárovi, ktorý liečil svoj smútok zo samoty v nočnom klube v Grazi. Tam síce nenarazil na Irenku, ale na fešnú slovenskú čašníčku. Úplne z nej stratil hlavu.

Slovenka rýchlo zistila, že osamelý agropodnikateľ zo Štajerska zdedil niekoľko veľkých pozemkov a značnú sumu peňazí. O túto dôležitú informáciu sa podelila so svojím bratom, ktorý šéfoval bordelu, a spolu zosnovali plán.

Horibilné účty za šampanské

Vždy, keď zamilovaný Rakúšan strávil v ich podniku dlhý večer, predložila mu Slovenka účet na horibilnú sumu. A tak im láskou omámený farmár v priebehu troch mesiacov, čo tam chodil, zaplatil 580 000 eur za sekt a ďalšie služby podniku. Jednoduchou matematikou to vychádza na viac ako 6 400 eur denne.

Ani to však podvodníkom nestačilo. Šéf bordelu prehovoril roľníka, aby kúpil firmu, ktorá nevestinec prevádzkovala. Hodnota firmy bola 29 000 eur, ale zamilovaný Rakúšan za ňu zaplatil 637 500 eur. To už však bolo aj naňho veľa a čoskoro bol na mizine.

Aby zohnal ďalšie peniaze pre zbožňovanú Slovenku, založil svoj traktor, kombajn aj auto.

