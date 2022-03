Zamestnanci Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad vstúpili do ostrého štrajku. Po rokovaní s vedením spoločnosti to v stredu potvrdil predseda Základnej organizácie Odborového zväzu (OZ) KOVO pri SAD Poprad Michal Čekel s tým, že nedošlo k splneniu ich požiadaviek.

„Chceme v tarifnej mzde pre vodiča autobusu päť eur za hodinu a ďalšie príplatky. Tam sme nedospeli k dohode, a preto vstupujeme do ostrého štrajku,“ zdôvodnil.

Dodal, že medzi vodičmi sa uskutoční podpisová akcia, ak sa odborárom podarí zozbierať podpisy od viac ako 50 percent zamestnancov, začne sa samotný štrajk. Čekel nekonkretizoval, kedy presne sa začne, odhaduje, že do niekoľkých týždňov.

„Cestujúcu verejnosť budeme o tom v predstihu informovať. Vyčerpali sme všetky možnosti, od októbra 2020 kolektívne vyjednávame a ešte sme nič nevyrokovali. Nebola snaha to dohodnúť a zamestnanci sú z toho nervózni. Aktuálne je tarifná mzda vodiča na hodinu 3,71 eura, takže zarobí tých 800 eur v čistom, podľa toho, koľko odpracuje,“ upozornil Čekel. Na základe prieskumu predpokladá, že do štrajku sa zapojí viac ako 70 percent vodičov.

Vedenie SAD Poprad sa chce štrajku vyhnúť

Predseda predstavenstva Marek Modranský po stretnutí so zástupcami zamestnancov potvrdil, že sa im podarilo od objednávateľa služieb, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), vyrokovať vyššie príplatky na mzdy. Stále to však podľa neho nestačí.

„Nechceme, aby bola cestujúca verejnosť obeťou rokovaní o mzdách. Podľa mňa obe strany chápu, kde je problém, odbory sa však veľmi ponáhľajú. Akékoľvek ďalšie vyrokované zvýšenie zo strany kraja bude bezodkladne premietnuté do miezd v plnej výške,“ ubezpečil Modranský.

PSK platí podľa neho dopravcom základnú sadzbu plus variabilnú zložku na pohonné látky v porovnaní s inými krajmi o 20 až 25 centov na kilometer menej. „Ak by PSK poskytoval takú náhradu, ako napríklad Žilinský kraj, tak by sme mali minimálne o 200 eur vyššie mzdy. V súčasnosti dostávame na mzdové náklady 3,7 milióna eur ročne, podarilo sa nám vyrokovať zvýšenie o šesť centov na kilometer, čo je viac o 453.000 eur ročne,“ konkretizoval Modranský.

Základný problém podľa neho je, že sa v minulosti spolu s PSK dostatočne nevenovali tejto téme a mzdy sa nezvyšovali adekvátne k stavu na trhu práce. „Teraz máme čo dobiehať, viacerí vodiči odchádzajú do dôchodku,“ skonštatoval Modranský.

Potvrdil, že ešte zintenzívnia rokovania s krajskou samosprávou, aby sa im podarilo vybojovať ďalšie zvýšenie príspevku. „Autobusy zatiaľ premávajú, pevne verím, že k štrajku nedôjde,“ dodal Modranský. SAD Poprad prevádzkuje dopravu v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča.