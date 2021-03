Vláda zavrela zimné strediská a lyžovať sa nesmie. Lenže niektorí podľa všetkého dokážu prísny zákaz obísť.

Do redakcie sme totiž dostali upozornenie na konanie prevádzkovateľa z Bachledovej doliny pod Tatrami. V čase sprísňujúcich sa pandemických opatrení zrejme ide o ďalší nešvár, veď v posledných dňoch sme videli naše hory poriadne preplnené.

Evidentne je stredisko v prevádzke, píše sa v podnete

Svedok udalostí v podnete, ktorý sme dostali, pripomína, že lyžiarske strediská sú zatvorené na základe nariadenia hlavného hygienika. „Pre všetkých to znamená veľmi náročnú finančnú situáciu. Napriek tomu väčšina celú sezónu nariadenie o zatvorení rešpektovala,“ píše nám.

A pokračuje: „Žiaľ, nájde sa aj pár výnimiek, ktoré nariadenie nerešpektujú a nie sú nápomocní pri zlepšení pandemickej situácie. V tatranskom regióne ani netreba ísť ďaleko. Jeden z areálov v Bachledovej doline je evidentne v prevádzke pomerne často, aj napriek zákazu prevádzkovania lyžiarskych stredísk, vlekov, lanoviek.“

Na dôkaz svojho tvrdenia poslal video. Zachytáva ľudí, ktorých vozí na svah ratrak. Zábery sú z nedele a pondelka.

Majiteľ: Na tomto nezarobíme

Majiteľ dotknutého strediska život na svahu nepoprel. Ani ratraky voziace ľudí, keď situáciu potvrdzuje aj video. „Je pravda, že tu zastavujú autá a chodia sem ľudia. No nezoberte ich, keď chcú ísť hore. Sú to zväčša skialpinisti, ktorí potom zlyžujú dole. Nie je to tak, že by u nás ľudia stáli v radoch a čakali, kedy ich vyvezieme,“ reagoval.

Na otázku, či za služby berie peniaze, odpovedal, že iba ak mu niektorí dobrovoľne prispejú. „My na tom nezarobíme. Už sme tu mali viacero kontrol, ale nič sme neporušili,“ dodáva.

Fungujú podobne aj iné strediská?

Anketa Fungujú podobne aj iné strediská? Áno, fungujú takto aj iní, videl/a som to na vlastné oči. 0% Áno, fungujú, počula som to od známych. 0% Je možné, že niekto niečo takéto občas urobí, vlastnú skúsenosť nemám. 0% Neviem, či to takto funguje, a ani ma to nezaujíma. 0% A prečo by to neurobili? Turisti sa iba potešia! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný