Kým predajcovia v kamenných obchodoch zažívajú najhoršie časy, Zuzka Bačkadyová sa vďaka online predaju voľnočasového oblečenia iba spokojne usmieva. Koronu pocítila aj ona, hlavne preto, že jej zo dňa na deň narástla konkurencia, no našťastie nepadla na kolená ako mnohí jej kolegovia. Vsadila na predaj cez e-shop a to sa jej vyplatilo!

Majitelia reštaurácii, kaderníctiev, hotelov, aj kamenných obchodov už dva roky plačú. Biznis, ktorí roky budovali, a služby, ktoré neustále zlepšovali, museli pre koronu zavrieť. Medzi smutnými príbehmi ľudí, ktorých pandémia doviedla až ku krachu, sú aj svetlé výnimky. Pozitívnych príbehov je síce ako šafránu, no Zuzka Bačkadyová medzi ne rozhodne patrí. Dnes má jej značka voľnočasového oblečenia Lull takmer dvadsať krajčírok a kvalitou patrí na Slovensku nepochybne k najlepším. A to aj napriek tomu, že majiteľka firmy spolu s partnerom pracujú v skromných priestoroch na Záhorí a prácu dávajú domácim krajčírkam.

Zuzka Bačkadyová vsadila na online predaj a urobila dobre. Zdroj: archív Lull

Možno práve to ich zachránilo pred katastrofou, akú dnes zažívajú mnohí podnikatelia. Kamenné predajne sa ukázali ako neistý biznis, čo Zuzka akoby pred rokmi predvídala. „Hoci sme od začiatku fungovali cez e-shopy, tiež sme zostali počas korony v strehu a boli sme opatrnejší. Nevedeli sme, ako budú ľudia rozmýšľať, či si vôbec dovolia míňať peniaze, tak sme aj my radšej trochu v produkovaných množstvách poľavili,“ hovorí.

Prízvukuje, že najdôležitejšie pre ňu bolo, aby nemusela prepúšťať. Svoje krajčírky si váži a hoci už dávno mohla byť v hlavnom meste a mať tam rozbehnutú parádnu predajňu, ostala verná známej obci Šaštín-Stráže.

Presne vie, čo chce

Hovorí, že nie je žiadna návrhárka a dokonca vraj nevie ani poriadne šiť. Lenže podľa všetkého má zvláštny talent a schopnosť cítiť módu. Vo voľnočasovom oblečení určuje už roky trendy a hoci i počas rozprávania pôsobí veľmi skromne, presne vie, čo chce.

Tak sa začalo aj jej podnikanie. Chcela župan, aký tu ešte nebol. „Od priateľa som jeden dostala pod stromček, no bola som v ňom úplne stratená. Bol síce veľký a ružový, no vždy mal ďaleko od toho, aké som videla v zahraničných seriáloch. Sama seba som sa pýtala, ako je možné, že tu nikto nevie ušiť poriadny župan. Huňatý, teplučký, nadýchaný, ktorý by pôsobil veľmi príjemne a bol mäkučký,“ spomína Zuzka na začiatky podnikania.

V krajčírskej dielni Zuzky Bačkadyovej. Zdroj: archív Lull

A tak si ideálny župan vymyslela sama. Cez inzerát našla krajčírku, s ktorou urobili strih, obehala obchody s textilom a vyrobili prvý model. „V tom čase to bolo naozaj jednoduché, lebo sme ušili iba zopár kúskov, ktoré som na internete predala,” spomína Zuzka. „Župany mali veľký úspech, čo nás posmelilo a pridali sme pyžamy. Začala som zháňať kvalitnejšie látky a predaj sme rozšírili aj cez rôzne markety,“ hovorí len tak mimochodom, akoby bol úspech v začiatkoch podnikania úplne prirodzený.

