K výraznému ochladeniu príde podľa meteorológov počas nadchádzajúceho víkendu. "Zatiaľ čo v piatok predpokladáme denné maximá od 17 do 24 stupňov Celzia, v nedeľu už len 10 až 16 stupňov, čo v kombinácii so silnejším, prevažne severozápadným vetrom, zníži aj pocitovú teplotu," spresnili meteorológovia. Silný vietor s parametrami víchrice očakávajú aj na horách.

Teplotne nadpriemerný september sa koncom týždňa končí, teploty pôjdu dole. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje aj na výdatné zrážky v nasledujúcich dňoch. Zdroj: Paul Zinken

"Zrážky sa už v piatok od západu rozšíria na väčšinu územia a budú sa vyskytovať aj počas víkendových dní v tzv. vlnách, čo je typické pre studený front," spresnili meteorológovia. "Najskôr budú vo forme búrok, no neskôr najmä ako trvalý dážď," dodali.

Podľa predpovedného modelu by od piatka do pondelka malo spadnúť väčšinou 30 až 70 milimetrov, v niektorých oblastiach to môže byť ojedinele až okolo 100 milimetrov zrážok.

Teplotne nadpriemerný september sa koncom týždňa končí, teploty pôjdu dole. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje aj na výdatné zrážky v nasledujúcich dňoch. Zdroj: TASR - Milan Kapusta

Našťastie, je tu aj jedna dobrá správa. Odborníci predpokladajú, že teplotám nad 20 stupňov nie je koniec a s príchodom babieho leta môžeme čakať ešte minimálne jedno dlhodobejšie a výraznejšie oteplenie. Aj keď na kúpanie to už asi nebude...