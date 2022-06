Super wellness, túra po Vysokých Tatrách, vodné radovánky po celý deň! To všetko a ešte viac vám zaručí hotel Seasons **** v AquaCity Poprad. A ak sa zapojíte do SMS súťaže denníka Plus JEDEN DEŇ, máte šancu užiť si pobyt v tomto vyhľadávanom zariadení úplne zadarmo!

Seasons je nový exkluzívny štvorhviezdičkový rodinný hotel. Čo je zaujímavé: izby sú farebne ladené podľa ročných období. Takže sú buď v strieborno-modrej, alebo zlato-béžovej farebnej kombinácii. Sú priestranné, v modernom prírodnom štýle, s množstvom drevených prvkov, ktoré navodzujú domácky pocit.

Pamätajú tu aj na deti. Do šiestich rokov majú bezplatný pobyt. Navyše je o nich dobre postarané. Pripravené sú pre nich animačné programy s profesionálnym tímom animátorov, deti od 3 do 12 rokov môžu ísť do detskej škôlky, je tu rozprávkový detský svet, kútiky a ihriská. Hotel pamätá aj na najmenších: reštaurácia ponúka detské menu, do izby vám dajú detskú postieľku, vaničku aj nočník, ale poskytnú aj ohrievač na detskú fľašu, podbradníky či župany.

No a kým sa o deti starajú animátori, vy si môžete dosýta užiť bohatú ponuku atrakcií. Hotel je uprostred AquaCity Poprad, takže všetky vodné radovánky máte na dosah. A je už iba na vás, ktoré si vyberiete. Možností je naozaj dosť.

Súčasťou akvaparku je 13 vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Bazény majú antikorový povrch, takže sa nemusí na ich dezinfekciu používať toľko chlóru, využívajú UV žiarenie.

Voda v AquaCity pochádza z prírodného podzemného zdroja, vyviera v hĺbke 1 300 metrov. obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím ústrojenstvom, krvného obehu, nervovej sústave a má aj priaznivé kozmetické účinky.

Wellness ponuka je takisto pestrá. V hoteli môžete využiť inhalačné terapie, svetloliečbu, viaceré druhy masáží, fitness, kúpele v hydromasážnej vani či v termálnom bazéne, rôzne sauny aj so saunovými rituálmi.

Môžete si však zahrať aj biliard, tenis, minigolf či plážový volejbal. A keďže ste pod Tatrami, môžete sa vydať aj na túru či na prechádzku našimi veľhorami.

