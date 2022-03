Česká modelka Simona Krainová, ktorá čoskoro oslávi 50-ku, sa môže pýšiť dokonalou postavou. Niet sa čomu čudovať, okrem športu, ktorému sa venuje denne, dodržiava aj zdravé stravovanie tak, ako jej to vyhovuje. Ničnerobenie u nej nehrozí a sama tvrdí, že je na každodenný pohyb zvyknutá a nevie si už bez neho predstaviť svoj život.

Na instagramovom profile pravidelne zdieľa sexi fotografie a tiež tu v poslednej dobe prezentuje svoje sympatie k Ájurvéde, za čo sa do nej pustili viacerí samozvaní výživoví poradcovia. Niektoré "hejty" si dokonca zaslúžili aj pozornosť samotnej modelky, ktorá sa k nim jasne vyjadrila.

"Ako môže niekto, kto sa vydáva za odborníka v odbore výživa, dehonestovať 5000 rokov starú medicínu takto arogantným spôsobom? Trochu pokory by to chcelo, obzvlášť v dobe, kde ste vy odborníci schopní jeden rok nejakú potravinu odporúčať ako dôležitú pre život a druhý ako zdraviu škodlivú. Nie som žiadna ortodoxná jogínka a nikdy som sa do nej ani nepasovala, iba sa zodpovedne starám o svoje telo, pretože ma živí, mám ho rada a hlavne sa v ňom cítim takto skvele. To by ste ako odborníci mohli vedieť, že fyzická pohoda - mentálne zdravie je šťastie," napísala nahnevaná Simona.

Zároveň vyvsetlila, čo je hlavným princípom Ájurvédy. "Okrem toho, to je hlavný princíp Ájurvédy, pretože v našich zrýchlených hlavách dokáže byť tlstá i superštíhla žena, keď sa v tele necíti. To je hlavné poslanie a očista v ájurvédskom podaní. Či k tomu prispeje pitie teplej vody, alebo životospráva, je na každom z nás. Celý proces som popisovala zo subjektívnej roviny, so všetkými pozitívami i negatívami a keď mi proste niečo sadlo a vyhovuje mi to, tak to rada zazdieľam. Celý čas prezentujem zdravý životný štýl a za tým si aj stojím. Poznám veľa ľudí, ktorým tento spôsob nevyhovuje, ale preto ich arogantne nedehonestujem," doplnila.

