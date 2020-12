Žiadna panika! Lockdown Slovákov nevystrašil a v obchodoch to aj včera vyzeralo ako v normálne dni. Nič nenasvedčovalo tomu, že už o pár dní sú Vianoce a všetci by sme sa mali naháňať za darčekmi a potravinami. Potvrdzoval to skôr pokoj kupujúcich, sviatočná atmosféra predavačiek, takže idylu kazili len poplašné správy o bombách v hlavnom meste či Prešove.

Aj v známom bratislavskom centre bolo včera poloprázdno. Iveta si síce z drogérie odnášala štyri rolky papiera na pečenie, ale vraj len pre istotu, keďže je predposledný deň na ich kúpu, inak má nakúpené všetko. Jediný dlhší rad tak bol pred poštou a plnšie bolo iba v potravinách.

„Väčšinu darčekov sme objednali cez eshopy a všetky už prišli. Na nejaký malý nákup do potravín ešte pôjdeme, ale to je všetko. Že si od soboty nekúpim napríklad baterky? Máme ich dosť do všetkého, čo potrebujeme, ale keby bolo naozaj treba, objednáme cez eshopy, tie zostávajú otvorené aj s výdajňami,“ povedal podnikateľ Miro (36), ktorý svoj obchodík s príslušenstvom pre mobily od soboty zatvára až do 10. januára.

„Bola som si kúpiť knižky. Lockdowd mi nespôsobil paniku, to sa dá bez problémov zvládnuť, viac ma štve, že každú chvíľu niekto nahlasuje bombu v niektorom obchodnom centre,“ hnevala sa Lucia (34), ktorá spokojne vyšla z kníhkupectva, kde síce bolo viac ľudí, ako zvyčajun, ale to je pred Vianocami normálne.

Niektorí predajcovia v banskobystrickom nákupnom tvrdia, že kvôli vyhlásenému lockdownu majú viac zákazníkov, iní to až tak nepociťujú. Všetci sa však obávajú, že najväčšia vlna nákupov ešte len príde!

„Vyhlásiť lockdown bol veľmi zlý ťah, pretože nákupné centrum nie je dobre zabezpečené,“ obávala sa predavačka v obchode z kozmetikou Daniela (26). „Premáva sa tu veľa ľudí, pričom každý je v zhone. Už nepomôžu ani rúška! V piatok bude nákupné centrum praskať vo švíkoch,“ myslí si Daniela. Väčšiu návštevnosť pociťuje aj predavačka s vianočných stromčekov, Alena (22). Na druhej strane Katarína (46) v obchode s kuchynskými potrebami zatiaľ viac zákazníkov nepozoruje. „Podľa mňa to ešte len príde,“ kývala hlavou.

Plno však bolo pri a v nákupných centrách v Prešove. Najväčší nápor síce očakávali predajcovia popoludní a najmä v piatok, ale stovky kupujúcich si vyberali tovar aj včera.

V najväčšom nákupnom centre v Trnave sa včera na obed nekonali žiadne súťaže v nakupovaní. Zákazníkov prišlo viac ako v bežné dni, no pred obchodmi sa netvorili rady, možno okrem pár výnimiek sa netvorili rady ani pred pokladňami.

„Som rada, že tu nie je milión ľudí, potrebovala som kúpiť len jeden darček a utekám aj ja preč. Bála som sa, že ani nezaparkujem a toto ma milo prekvapilo. Možno som však iba prišla v dobrom čase. Včera podvečer v nákupnom centre v Bratislave to bolo horšie, pred kníhkupectvom stálo v rade asi 15 ľudí,“ dodala Alexandra (27).