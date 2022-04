„Rozumieme potrebe znižovať náklady pre rastúce ceny, vypínanie svetiel v top destinácii na Slovensku, najmä v letnej sezóne, však nevidíme ako najšťastnejšie riešenie,“ uviedla riaditeľka združenia Lenka Rusnáková.

ZCR navrhlo mestu naviazať svietenie na verejnú dopravu, aby sa zamestnanci mohli dostať bezpečne z a do práce. Vypnúť svetlá by sa tak mali podľa združenia pol hodiny po poslednom spoji električky s príchodom do Starého Smokovca a zapnúť 20 minút pred prvým spojom z Tatranskej Lomnice. „Podľa prepočtov by sa takto mohlo ušetriť 44 percent energie, ak by sa vypínali svetlá od 23. do štvrtej hodiny,“ konkretizovala Rusnáková.

Úsporu by tiež mohlo mesto riešiť vypnutím každej druhej lampy, čo je podľa nej technicky možné, a to manuálnym vypnutím poistky na lampách. „Takýmto vypnutím svetiel by sa podľa prepočtov verejnoprospešných služieb ušetrilo 50 percent energie. Aktuálne realizované vypínanie svetiel ušetrí 57 percent. Na niektorých miestach by bolo možné vypnúť aj dve z troch lámp,“ zdôraznila Rusnáková.

