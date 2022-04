Vyskúšali sme za vás unikátnu kontaktnú zoo s papagájmi a toto a sú naše dojmy! Prečítajte si, aké to je, keď vám na ramene pristane vták, ktorý váži niekoľko kíl!

V bratislavskom nákupnom centre sa objavila atrakcia, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory. Kým jedna skupina sa teší novému a unikátnemu zážitku, druhá hromží a poukazuje na údajné týranie zvierat.

O čo teda vlastne ide? Atrakcia o sebe hovorí, že ide o prvú kontaktnú zoo s arami (no i inými exotickými vtákmi) na Slovenku. Za 10€ sa na ľubovoľný čas môžete ocitnúť medzi pestrofarebnými krásavcami, ktorí si posedia na vašich ramenách, zobú vám z rúk a nechajú sa aj pohladkať.

Rozhodli sme sa vyskúšať to za vás a tak vyrážame do známeho nákupného centra. Privítal nás milý personál, ktorý nás hneď poučuje, že je lepšie si zložiť naušnice, náramky a iné doplnky, ktoré by vtáky mohli lákať.

Priestor v ktorom sa atrakcia nachádza je vlastne vyprázdnená miestnosť, ktorá by inak slúžila ako predajňa. Uprostred sa nachádza akýsi strom, na ktorom sú popripevňované misky s jedlom. Papagáje poletujú nad hlavami ľudí, alebo čakajú na konároch, kým ich niečím ponúknete.

Tento veľmi spoločenský druh vtákov má ľudí naozaj rád. Človeka si dokonca môže natoľko obľúbiť, že mu môže aj chýbať. Stačí teda vystrieť ruky a papagáje už priletia aj samé. A pristanú priamo na vás.

Ide o veľmi zvláštny, no vlastne nie nepríjemný pocit. Papagáje sa vás držia ako kliešť. Najskôr som síce mala obavy, či zo mňa nespadnú, no tie rýchlo odišli. Vtáky si vás obzerajú a čakajú, že ich niečím ponúknete.

Pripravené sú pre ne rôzne zmesky, no aj ovocie. Počas našej prítomnosti sa im však ovocie príliš nepozdávalo a uprednostňovali iné dobrotky. Tie zobú priamo z ruky. Ide o veľmi milý a netradičný zážitok pre malých aj veľkých.

V prípade, že by nastala nejaká komplikácia, na všetko dohliadajú chovatelia. Ak máte vtákov už plné zuby, dajú ich z vás ochotne preč.

