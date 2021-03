„Výrub stromov na Drotárskej ulici je nesmierne smutná udalosť, ktorá musela naštvať úplne každého. Viac než na osobné zlyhanie však poukazuje na systematický problém nastavenia kompetencií v meste a tiež na spôsoby niektorých developerov alebo vlastníkov pozemkov, ktorí absolútne necitlivo narábajú so svojím majetkom”, uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti ku kontroverznému výrubu na Drotárskej ulici.

Práve hlavné mesto tvrdí, že Bratislava potrebuje viac stromov a kríkov v parkoch. Podľa informácií denníka Plus 1 Deň by nová „zelená“ zóna mohla vzniknúť pri výstavisku Incheba, kde by malo v budúcnosti pribudnúť až 3 tisíc nových stromov.

„Chceme na petržalskú stranu Dunaja priniesť viac života a vybudovať kvalitný verejný priestor plný zelene, ktorý bude Bratislavčanom k dispozícii 365 dní v roku. Aj preto sme prišli s ideou tzv. zelenej zóny, ktorá okrem iného zahŕňa aj nový Dunajský park a promenádu. Našou víziou je zelená Incheba, ktorá bude plnohodnotným výstavno-kongresovým priestorom a verejno-spoločenským miestom, ktorý bude plnohodnotne slúžiť mestu a návštevníkom ďalšie generácie,“ povedal Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ Incheba, a. s.

Zámer vysadiť pri výstavisku 3 tisíc stromov je súčasťou projektu národného kultúrneho a kongresového centra, pričom Incheba je jedným z uchádzačov o dotáciu na jeho výstavbu.

„Sme presvedčení o tom, že novú zeleň by ocenili nielen Bratislavčania, ale aj účastníci kongresov, pre ktorých by nový park s výhľadmi na bratislavské dominanty predstavoval jedinečný zážitok. Naším spoločným cieľom je, aby sa Incheba vďaka projektu národného kultúrneho a kongresového centra ešte viac otvorila Bratislavčanom, prinášala im hodnotu a predovšetkým, aby bola čo najviac zelená. Dali sme si ambiciózny cieľ; s podporou štátu ho však dokážeme realizovať do úspešného konca,“ dodal Rozin.

Projekt ráta aj s konceptom zelených striech a dbá na to, aby uhlíková stopa pri výstavbe a prevádzke kultúrneho a kongresového centra bola čo najnižšia. Cieľom projektu je prispieť aj k uhlíkovej neutralite mesta Bratislava. Na tvorbu verejného priestoru Incheba oslovila svetoznáme newyorské architektonické štúdio, ktoré má na konte aj projekt Metropolitnej opery či Múzea moderného umenia v NY.