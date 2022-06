Pas s vypršanou platnosťou, no s platným vízom si možno ponechať. Používať sa však dá iba na preukazovanie víza. Na cestovanie je potrebný nový cestovný pas. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

"Pri cestovaní musí občan použiť platný cestovný pas. To znamená, že občan môže mať dva cestovné pasy, v tomto prípade jeden neplatný avšak s platným vízom a druhý platný, ktorým sa preukáže pri cestovaní," vysvetlila Bárdyová. Ako pripomenula, ak chce mať občan dva pasy, jeden sa vydáva na desať rokov a druhý na päť.

O vydanie cestovného pasu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Predložiť treba občiansky preukaz, prípadne rodný list. Alternatívou je tiež osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako šesť mesiacov od jeho vydania. Rovnako je potrebné predložiť skôr vydaný cestovný pas SR.

Správny poplatok za vydanie pasu do 30 dní pre osoby nad 16 rokov je 33 eur. Za pas pre deti od šiestich do 16 rokov sa platí 13 eur a pre najmenších do šiestich rokov osem eur. Za vyhotovenie pasu v skrátenej lehote, do desiatich alebo dvoch pracovných dní, sú poplatky dvojnásobné až trojnásobné.