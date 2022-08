Sme tu, pretože život každého človeka má význam. Tak znie motto občianskeho združenia Odyseus, ktoré funguje už vyše 25 rokov. Pracujú vrámci prístupu harm reduction s ľuďmi, ktorí pracujú v sexbiznise alebo užívajú drogy.

"Toto sa zameriava na znižovanie škôd a rizík, ktoré súvisia s drogami. Môže ísť o zdravotné, sociálne či ekonomické problémy. Ide o prístup, ktorý je vedecky osvedčený a dokázaný, že funguje. Ochraňuje najmä verejné zdravie a vďaka nemu sa v populácií nešíria choroby," vysvetľuje nám Dominika v Centre K2 - kontakt s komunitou.

Centrum K2 je priamo na mieste, kde sa komunita ľudí užívajúcich drogy nachádza. Ide o komplex budov na Stavbárskej ulici v Bratislave, známy ako Pentagon, kde je otvorená drogová scéna problémom už dlhé roky.

Základným pilierom ich práce je výmena injekčných striekačiek. "Ľudia donesú použité, my im dáme čisté, plus dostanú zdravotnícky materiál. To je pointa, tá ochrana zdravia. Keď človek nie je rozhodnutý prestať užívať drogy, tak by ich mal aspoň užívať čo najmenej rizikovo," vysvetľuje Dominika s tým, že zdieľanie ihiel s inými ľuďmi môže viesť napríklad aj k HIV alebo iným chorobám. Ako príklad sa dá uviesť Rusko, kde sú podobné služby už vyše roka zakázané. Vďaka tomuto zákazu sa Rusko stalo krajinou s najvyšším počtom (ak nerátame africké krajiny) výskytov nových prípadov nákazy HIV.

"Aj keď naše služby možno nevyzerajú dobre, niektorí ich vidia ako podporovanie užívateľov, nie je to tak. Tie ihly sú začiatok, pre ktoré nás ľudia vyhľadajú, aj keď ešte nie sú rozhodnutí meniť svoju situáciu." Dominika rozpráva o tom, že aj prvá návšteva je dôležitá. Neskôr pribúdajú ďalšie služby, ktoré pre klientov robia. Ide o sociálne, zdravotné či psychologické poradenstvo.

"Odborní pracovníci vedia, ako robiť s ľuďmi, aby to neskončilo iba pri tom materiáli. Motivujú človeka k zlepšeniu jeho situácie. Môže to byť nájdenie práce alebo nájdenie bývania, pomáhame vybaviť dokumenty na liečbu drogovej závislosti." Aj keď sa to môže zdať jednoduché, pre niekoho, kto je na ulici, užíva drogy a nemá žiadnu rodinu ani podporu je to veľmi náročné aj napriek tomu, že klient sám môže chcieť.

Na liečenie sú poradovníky, alebo klienti často nemajú žiadne doklady. "Práve preto treba nízkoprahové služby, ktoré pracujú s ľuďmi tam, kde sa nachádzajú."

Odyseus má viaceré programy. Jedným z nich je už spomenutý "Chráň sa sám". Ľudia z OZ chodia s dodávkou na miesta, kde sa komunity ich klientov prirodzene vyskytujú. Program zahŕňa výmenu ihiel, no aj napríklad rôzne informatívne brožúrky. Od roku 2017 majú aj centrum K2.

"Vďaka centru si môže človek obvolať zamestnávateľov, či ponuky bývania. Je tu vždy niekto, čo sa klientovi venuje. Vieme pomôcť s lekármi, či si vďaka nám môžu pozrieť otváracie hodiny napríklad úradu práce." Dvakrát mesačne majú tzv. "ženské služby". Ako už napovedá aj názov, ide o dni, kedy sa v centre venujú len ženám, ktoré majú v komunite horšie postavenie ako muži.

Majú program sociálnej asistencie, ktorý slúži na sprevádzanie klientov napríklad k lekárovi. Mnohých totižto odmietnu kvôli stigmatizácii ošetriť alebo im odmietnu poskytnúť službu. Venujú sa programu sex/drogy, ktorý je zameraný na mladých ľudí, ktorí experimentujú s drogami. Informujú o bezpečnejšom užívaní a o bezpečnom sexe. Robia pravidelné workshopy, kde napríklad učia správne používanie ženských aj mužských kondómov. Najnovší program majú "bývanie pre každého".

Ľudí bez domova umiestňujú do sociálnych bytov, kde majú šancu meniť svoju situáciu. Dostali 3 byty z komerčnej sféry a 2 majú sľúbené od mesta. "Ak je niekto na ulici alebo býva v stane, často to užívanie ani nie je najväčší problém. Niekedy sú tie drogy určitým spôsobom prežitia. Napríklad si dá v noci, aby nespal, aby vydržal a nikto ho neokradol. Samozrejme nejde o ideálny spôsob riešenia situácie, no aj výskumy ukazujú, že ak človek dostane bezpečné prostredie, aj to užívanie drog začne klesať." Pointou je, že Odyseus ich služby nezakladá na tom, aby bol niekto čistý (pozn. bez drog) ani abstinent. Takýmto spôsobom by odmietali veľkú skupinu ľudí, ktorá práve ich pomoc potrebuje.

Dominika ďalej vysvetľuje, že je dôležité, ako sa o komunite rozpráva. "My hovoríme o klientoch a klientkách. Nepoužívame hanlivé výrazy, typu narkoman, závislák. Je to dôležité v zmysle stigmatizácie. Dôležitý je person language, teda hovoríme o ľuďoch, ktorí užívajú drogy alebo človek, ktorý má problém s drogami alebo človek, ktorý žije s drogovou závislosťou. To, že niekto má životný štýl s ktorým sa nevieme stotožniť neznamená, že sa ku nemu mám správať zle. Každý má rovnaké právo na dôstojné ľudské práva a zaobchádzanie."

