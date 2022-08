V porovnaní s predchádzajúcimi dvomi letnými sezónami viaceré lokality alebo výletné miesta v Banskobystrickom kraji hlásia pokles návštevnosti. Pre TASR to uviedla Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.

Doplnila, že predaj zážitkov cez krajský turistický portál v období od 1. júla do 11. augusta tohto roka klesol o 19 percent. "Toto číslo však nie je smerodajné, pretože v júli ľudia dovolenkovali v zahraničí. Od konca júla čísla predaja rastú," podotkla s tým, že do konca letných školských prázdnin sa tak štatistiky môžu zmeniť. "A to nie iba v predaji zážitkov, ale celkovo v návštevnosti regiónov," konštatovala.

Na druhej strane sú však podľa nej mnohé ubytovacie zariadenia plne vyťažené. „Sezónu si pochvaľujú na Horehroní, v Dolnej Strehovej, alebo v Dudinciach," zhodnotila s tým, že KOCR sa zatiaľ nemôžeme opierať o dáta zo Štatistického úradu. Sezónu tak môžu hodnotiť len na základe individuálnych štatistík alebo odhadov rôznych ubytovacích zariadení.

Pripomenula, že po rokoch, ktoré boli poznačené opatreniami proti ochoreniu COVID-19, nastal efekt, ktorý sa dal očakávať. "Ľudom chýbali pobyty pri mori, takže tento rok značne využívali práve na dovolenku v zahraničí," zhrnula. Doplnila, že keď sa pre nový koronavírus nedalo cestovať za hranice Slovenka, dopyt po domácom cestovnom ruchu rástol.

Ako poznamenala, pre zdražovanie a ekonomickú neistotu začali občania šetriť. "Kedysi absolvovali dovolenku v zahraničí a potom výlety po Slovensku. To sa teraz nedeje, alebo deje v obmedzenejšom objeme," zdôraznila. Podľa jej slov sa tiež z pohľadu zahraničných návštevníkov môže Slovensko pre vojnu na Ukrajine ukazovať ako menej bezpečná. "Aj to má negatívny dopad na cestovný ruch," uzavrela.