VYHRAJTE EXKLUZÍVNY POBYT a ozdravte svoje telo v liečivých vodách Liptova

Podzemie Liptova pripomína špongiu naplnenú liečivými termálnymi vodami. Už Kelti sídliaci na Havránku, nad súčasným areálom vodného parku vraj tvrdili o bešeňovských prameňoch, že dávajú do rúk silu a do sŕdc pravdu. A to v zime aj v lete, ráno aj večer. V Bešeňovej zaviedli pred rokmi na Slovensku v tom čase prvom aquaparku celoročnú prevádzku každý deň do 21. hodiny.