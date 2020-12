Najviac receptov nám poslala Margita Bartošová a tým si vyslúžila špeciálny redakčný balíček. Tu je jeden z jej receptov.

Slané rožteky plnené oškvarkami

Slané rožteky s oškvarkami Zdroj: Margita Bartošová

Cesto:

25 dag hl. múky

25 dag poloh. múky

15 dag masti

5 dag droždia

3 dl mlieka

1PL cukor

1PL soľ

1 vajce na potretie

Plnka:

mleté oškvarky

Postup:

Z mlieka, cukru, droždia urobíme kvások. Do misky dáme múku, rozpustenú masť, kvások, soľ a dobre vymiesime. Necháme nakysnúť.

Vykysnuté cesto dáme na pomúčenú dosku, ešte premiesime a vyvaľkáme na tenko, nakrájame na štvorce alebo na trojuholniky. Plníme plnkou a stočíme. Štvorce potrieme plnkou a len preložíme rohy cez seba, trojuholníky robíme tak, že cesto vyvaľkáme do kruhu, nakrájame na trojuholníčky, rozotrieme plnku a stočíme od širokého konca do špičky. Pečieme na plechu vyloženom papierom na pečenie, potrieme vajcom, posolíme a pečieme 20 min. na 180 °C.

Ponúkame vám tri víťazné recepty, ďalšie inšpirácie nájdete v galérii.

1. cena: Vrbovské rezy od Zdenky Dejčíkovej zo Zavaru

Potrebujeme:

1/2kg polohrubej múky

250 g masla

200 g práškového cukru

1 prášok do pečiva

1 vanilk. cukor

1 celé vajce

1 žĺtok

Postup:

Všetko zmiešame. Cesto rozdelíme na 2 časti, do jednej časti pridáme 2 lyžice kakaa. Bielu časť vyvaľkáme a prenesieme na plech, natrieme lekvárom alebo džemom. Ja používam ríbezľový džem. Ale počula som, že dávajú aj slivkový lekvár. Kakaovú časť vyvaľkáme, znova prenesieme na bielu časť, ktoré potrieme bielkom a posypeme nahrubo posekanými orechmi, cca 200 g. Pečieme na 180 stupňoch asi 30 min. Nakoniec, keď je koláč vychladnutý, polejeme ho celý roztopenou čokoládou. Necháme stuhnúť.

2. cena: Banskobystrické žemličky, ktoré poslal Vladimír Drobčo z Banskej Bytrice

Banskobystrické žemličky Zdroj: Vladimír Dropčo

Potrebujeme:

120 g práškového cukru, 2 žĺtky, 100 g olúpaných zomletých mandlí, citrónovú kôru, zaváraninu, 1/2 balíčka prášku do pečiva, 100 g piškótovej strúhanky

Postup:

Cukor so žĺtkami vymiešame do peny. Pridáme mandle, postrúhanú citrónovú kôru, nadrobno nakrájanú zaváraninu, piškótovú strúhanku rozmiešanú s práškom do pečiva. Vymiesime husté cesto. Z cesta sformujeme malé žemličky, poukladáme na vymastený plech, potrieme žĺtkom a upečieme.

3. miesto: Škoricové sušienky, ktoré poslala Kristína Bačová z Kurimy

Škoricové sušienky Zdroj: Kristina Bačová

Potrebujeme:

250 g hladke múky

90 g práškového cukru

125 g masla

1 vajce

2 lyžice medu

1,5 lyžičky škorice.

Postup:

V miske zmiešame múku, práškový cukor a maslo. Rukami vymiešame mrveničku, potom pridáme vajíčko, med, mletú škoricu a rukami vypracujeme hladké a husté cesto. Zabalíme ho do fólie a vložíme na hodinu do chladničky. Vychladnuté cesto rozvaľkáme na hrúbku cca 5 mm. Vykrajujeme. Pečiatkujeme. Sušienky uložíme na plech vystlaný papierom na pečenie. Vložíme ich do vyhriatej rúry na 190 °C a pečieme cca 8 minút.