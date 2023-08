„Prepojenie historického centra a nábrežia nie je riešené ideálne a chodci aj cyklisti musia prechádzať cez štvorprúdovú cestu. Navyše, frekventovaný úsek od Mosta SNP po Šafárikovo námestie, ktorý spolu zdieľajú chodci aj cyklisti sa stáva čoraz nebezpečnejším a aj pri najväčšej pozornosti sa nie vždy podarí vyhnúť nebezpečným situáciám a kolíziám," tvrdí primátor Matúš Vallo. A dodáva, že za Mostom SNP sa šírka chodníka zužuje zo 7 na 4 metre, čo na bezpečný pohyb cyklistov a peších podľa neho nestačí.

A tak sa mesto rozhodlo, že to zmení a že proste ureže v každom smere jeden jazdný pruh autám. V piatok okolo obeda to primátor Vallo oznámil na facebooku a už v pondelok ráno nabehli cestári na nábrežie. Neodradil ich ani poriadny lejak.

Nábrežie tak má byť oveľa dostupnejšie pre cyklistov aj chodcov zároveň. Vznikne tu samostatný pruh pre ľudí na bicykloch a to v oboch smeroch. V niektorých úsekoch, najmä pri Šafárikovom námestí, však pôjde o zmiešaný cyklopruh a buspruh, aby vraj minimalizovali dopad tejto zmeny na MHD. Bus pruhy budú doplnené aj na Dostojevského rade a tesne pred križovatkou pod Mostom SNP v smere do centra. Projekt riešenia cyklotrasy sa riešil podľa Petra Bublu, hovorcu bratislavského magistrátu už od januára. „Prvé návrhy začali vo februári a kompletná technicko-ekonomická štúdia prišla v máji," dodal Bubla.

Dopravný analytik Jozef Drahovský však kritizuje, ako bola zmena komunikovaná s verejnosťou. „Myslím si, že je to dobrý zámer, ale prevedenie je už od začiatku veľmi nešťastné. Nebolo to komunikované s občanmi a doteraz nie je vôbec jasné, ako budú riešené problematické časti, teda križovatky či semafory. Je to do značnej miery sólo akcia magistrátu bez toho, aby mali záujem čokoľvek s ľuďmi komunikovať," vyjadril sa pre nás Jozef Drahovský.

Práce však dočasne narušia automobilovú dopravu. V oboch smeroch je teraz len jediný jazdný pruh. Magistrát odporúča využívať obchvat cez Einsteinovu ulicu a Most Apollo. „V prvej etape vo vybraných úsekoch vyfrézujeme starý asfalt, následne položíme nový a celý cyklopruh podfarbíme červenou farbou, ako je štandardom pri všetkých nových cyklotrasách. V poslednom kroku zrealizujeme vodorovné dopravné značenie. S vyhradením cyklopruhu súvisia aj viaceré zmeny v križovatkách, o ktorých budeme informovať v priebehu prác," vysvetľuje Peter Bubla, hovorca Magistrátu hlavného mesta SR s tým, že predpokladané ukončenie prác je začiatok septembra.

