Ako pre TASR uviedol starosta obce Marián Šurjanský, škody vyčíslili na približne 900.000 eur.

„Škody na súkromnom majetku dosiahli približne 450.000 eur, po započítaní DPH na opravu predovšetkým mostných konštrukcií a ciest v správe obce je to tiež takmer 450.000 eur,“ povedal Šurjanský. Finančnú pomoc Rudnu nad Hronom prisľúbil pri svojej návštev i premiér Eduard Heger (OĽANO), občianske združenie pôsobiace pri miestnej materskej škole zas na pomoc ľuďom postihnutým povodňou zriadilo transparentný účet.

V obci v stredu (26. 5.) ukončili čistenie studní a čističiek odpadových vôd, čím skončila aj práca hasičov a dobrovoľných hasičov. Verejné priestranstvá vyčistili ešte minulý týždeň za pomoci príslušníkov Ozbrojených síl SR. „V teréne sú už len vodohospodári, ktorí bagrujú nespevnené koryto potoka najmä v hornej časti obce,“ dodal starosta. Obnovené boli aj dodávky plynu, samospráva ešte čaká na stanovisko hygieny, ktorá urobí rozbory vody. Tá však podľa obce bude po povodni zrejme už len úžitková. Pitnú voda tak pre obyvateľov naďalej zabezpečujú cisterny.

Hrádzu, ktorej pretrhnutie spôsobilo prívalovú povodeň, Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) podľa starostu nateraz obnoviť neplánuje. „Trváme na vybudovaní protipovodňových opatrení, ale sú tu štátne inštitúcie, ktoré majú na to personál, stroje aj rozpočty. Nechceme, aby to bolo na starosti obce a predovšetkým, pokiaľ to nebude dofinancované,“ uviedol Šurjanský. Ako dodal, o dnes už neexistujúcu vodozádržnú stavbu sa samospráva zo svojich obmedzených finančných a personálnych prostriedkov starala najlepšie, ako vedela, i keď nebola majetkom obce.

Pri prívalovej povodni v obci Rudno nad Hronom prišiel o život bývalý starosta obce, udalosť vyšetruje i polícia. „V súvislosti s udalosťami v Rudne nad Hronom, ktoré súvisia s povodňami, bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a tiež pre prečin všeobecného ohrozenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.