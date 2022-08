Prešovské divadlo informovalo, že 5.augusta vo veku nedožitých 81 rokov "nás navždy opustila herečka Dana Trnčíková. Do činohry DJZ nastúpila 13. augusta 1962 ako čerstvá absolventka VŠMU a zostala mu verná po celý profesijný život až do svojho dôchodku (1996). V období rokov 1984 – 1990 zároveň zastávala funkciu umeleckej šéfky činohry. Bola predstaviteľkou kľúčových postáv vážneho i veseloherného repertoáru, z ktorých mnohé patrili k najpríťažlivejším ženským hereckým rolám. Zahrala postavu Júlie v klasickej divadelnej hre Rómeo a Júlia, či Marku v Tvrdohlavej žene.

Miera hĺbky jej vzťahu k divadlu bola nesmierna. Na otázku, čo považuje pri hereckej tvorbe za najdôležitejšie, raz povedala: "Proces tvorby od prvých dotykov s autorskou predlohou až po premiéru. Čas, keď sa vám pred očami rodí celé predstavenie. Celý ten proces mi pripomína matku, ktorá čaká dieťa – musí si veľa odriekať, pripravovať sa na príchod novorodeniatka – to mi pripomína obdobie tvorby inscenácie."

Nezabudnuteľný sólista

Včera (17.8.2022) Divadlo Jonáša Záborského Prešov informovalo o úmrtí sólistu Milana Gerjaka. Gerjak bol členom spevohry a neskôr hosťom činohry divadla. "S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo veku nedožitých 80 rokov, nečakane opustil dlhoročný sólista spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove, pán Milan Gerjak. "Miňo", ako ho väčšina z nás oslovovala, bol neoddeliteľnou súčasťou divadla od roku 1970 - či už ako člen zboru, či už ako sólista spevohry a neskôr ako hosť činoherného umeleckého súboru, ale hlavne ako kamarát," napísalo divadlo na sociálnej sieti.

V Prešovskom divadle vytvori Milan Gerjak desiatky postáv. Zahral si kaderníka, mnícha, revolucionára aj policajného komisára. Jeho historicky prvá úloha bola v roku 1970. Vtedy stvárnil Nadporučíka Lukáša v hre Udatný vojak Švejk.

Vlani v marci pritom divadlo prišlo o Jozefa Stražana, ktorý skonal po dlhom boji s rakovinou konečníka. "Herec Jozef Stražan celý svoj život zasvätil so svojou manželkou Kvetou divadlu Jonáša Záborského v Prešove, no jeho talent tam zakopaný neostal. Svoj brilantný a všestranný herecký prejav uplatnil aj v mnohých televíznych inscenáciách, filmoch, či rozhlasových hrách. Bol tiež mimoriadne žoviálnym a príjemným človekom, ktorý zrejme ani nemal nepriateľov," napísal Erik Kollárik 10.3.2021 pre Plus 7 dní.