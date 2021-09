Vláda po mesiaci rozhodla, čo bude so sumou 400-tisíc eur, ktoré vyhrala Zuzana (25) z Prešova v očkovacej lotérii. Po zmenách v návrhu novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 by ju výherkyni mali vyplatiť. Reakcia mladej výherkyne je prekvapivá!

Zuzana (25) nestihla počas prvého priameho prenosu šou očkovacej lotérie v časovom limite povedať heslo zobrazené na obrazovke verejnoprávnej televízie a zdalo sa, že o výhru prišla. Lenže limit nedokázala splniť z dôvodu, že program sledovala online cez internet a pre niekoľkosekundový oneskorený signál heslo zobrazené na obrazovke v tom čase ešte nevidela.,,Zuzka, heslooo, povedz heslo!" kričali na ňu moderátori. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," hovorila zúfalá Prešovčanka. Heslo ,,Zdravé Slovensko" zakričala iba 3 sekundy po limite, keď sa jej v oneskorenom prenose zobrazilo na obrazovske. Za to však ona nemohla.

Minister financií Igor Matovič za ňou nasledujúci deň prišiel do Prešova aj s riaditeľom verejnoprávnej televízie Jaroslavom Rezníkom, ktorá šou vysielala. Posun signálu pri internetovom online vysielaní Igor Matovič hodnotil ako problém, ktorý si dovtedy nikto neuvedomil. "Nikomu to nenapadlo. Ani v RTVS to nikomu nenapadlo, ani nám na ministerstve financií to nenapadlo, ani vám to nenapadlo a ani nikomu na Slovensku to nenapadlo," uviedol po stretnutí so Zuzanou Matovič.

Teraz, po mesiaci, vláda rozhodla o zmene zákona v súvislosti s vyplatením náhrady očkovacej prémie z dôvodov „hodných osobitého zreteľa“. Vyhlasovateľ očkovacej lotérie podľa návrhu môže počas trvania súťaže priznať výhru osobe, ktorá bola vyžrebovaná, ale výhru nezískala napríklad pre objektívne technické okolnosti súvisiace so zabezpečením a priebehom súťaže na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby. Zákon musí odklepnúť ešte parlament.

