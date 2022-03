Koncom uplynulého týždňa sa v stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách odohrala opäť situácia, ktorá nemala ďaleko od tragédie. Pri úprave zjazdovky Buková hora došlo ku kolízii lyžiara s kotviacim lanom snežného pásového vozidla. „Stalo sa to krátko po 17.- tej hodine. Videl som na zjazdovke lyžiara, ktorý stál na horizonte. Upozornil som ho na lano, čo akceptoval a obišiel kotviaci bod. V momente, keď som začal cúvať, prišiel ďalší lyžiar, na ktorého som začal trúbiť. Aj keď som s mašinou stál možno 10-15 m od neho, lano si nevšimol a narazil do neho počas jazdy hrudníkom. Bol to tvrdý náraz, nohy mu vyhodilo do vzduchu a nasledoval pád. Šiel som za ním, bol otrasený ale našťastie bol v poriadku. Ak by to bolo do inej časti tela – do hlavy alebo do krku, mohlo to mať fatálne následky. Keď to videl jeho parťák, okamžite vyzul lyže a ďalej pokračoval peši,“ objasňuje udalosť Ján Kozubík, šéf lyžiarskych tratí v stredisku.

Situácia, kedy obsluha v idúcom stroji musí sledovať neraz nezodpovedné kľučkovanie lyžiarov na uzavretej zjazdovke pomedzi ratraky, nie je nič príjemné. Ešte horšie sú kolízne situácie. „Určite to už nikto nechce zažiť. Tie stroje, ktoré sa pohybujú po zjazdovkách, sú nebezpečné, ale sedia v nich ľudia, ktorí si akúkoľvek kolíziu a ujmu na zdraví iného človeka ponesú so sebou celý život,“ dopĺňa Kozubík.

Nebezpečenstvo úpravy zjazdoviek v jarnom období spočíva v tom, že stroje sú častejšie spojené lanom s kotviacimi bodmi, pričom lano môže mať dĺžku aj 1 km. Stroje sa navyše môžu kotviť aj o seba navzájom a vtedy sa môže lano objaviť aj na miestach, ktoré skialpinisti vôbec neočakávajú.

„Toto je reálne nebezpečenstvo a my sme povinní o ňom informovať. V momente, keď je zjazdovka uzavretá, stáva sa pracoviskom a každý, kto naň vstupuje, nielen dehonestuje našu prácu, ale zároveň nerešpektuje pravidlá a ohrozuje seba i našich ľudí. Buďme ohľaduplní a robme všetko preto, aby sme sa z hôr zdraví a oddýchnutí vracali domov. Ak chce niekto ísť šliapať po práci, odporúčame Solisko na Štrbskom Plese, ktoré sme práve z tohto dôvodu nechali pre skialpinistov otvorené až do 20:00 hodiny,“ uzavrel riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Prevádzkový poriadok každého strediska spolu s výstupovými trasami a pravidlami pre fanúšikov skitouringu nájde verejnosť na webe www.vt.sk a pri nástupných bodoch aj na zjazdovkách.

