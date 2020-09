Bol známy svojimi nosičskými rekordmi! Horský nosič Laco Kulanga vyniesol 207,5 kg na Zamkovského chatu, 151 kg na Téryho chatu, 141 kg na Zbojnícku chatu. A zo Skalnatej chaty na Štart zniesol 211 kíl. Toto sú zatiaľ neprekonané rekordy, okrem výnosu na Zbojnícku chatu, ktorú predvlani prekonali na 148 kg.. „Nenosím kvôli tomu, aby som nosil veľké váhy. Nosím sám kvôli sebe. Skúmali mi kĺby. Ani nepoznať, že som celý život nosil ťažké váhy," vravel málovravný muž.

Prvý raz si naložil na chrbát vynášku už ako 19-ročný v roku 1968 a vyrazil s ňou na terajšiu Zamkovského chatu, vtedy Chatu kpt. Nálepku. Ako atlét a hokejový brankár to zvládoll dobre „Naložil som si hneď okolo 80 kíl a nemal som s tým problém,“spomínal. Nosil do poslednej chvíle, ešte nedávno ho bolo vidno s krošňou, ktorá ako vravel, mu prinášala do života pokoj. „Ja som dosť tichý, každý si myslí, že som naštvaný. Ale ja si myslím, že slová sú niekedy tak zbytočné, načo stále vykladať. Tá čistota, vynáška a znáška, pohľady do doliny mi dajú oveľa viac ako reči. Je to veľká sila,“prezradil v rozhovore pred Podtatranské noviny Laco Kulanga.

Najviac ho však Tatranci vnímajú ako chatára Skalnatej chaty. Zapísal sa aj do dejín tatranských stavieb. Na ruinách pôvodnej postavil Skalnatú chatu, ktorú aj spravoval. Žezlo po ňom prebral jeho syn Pavol.