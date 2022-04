Jana Pitková (55) z Prešova sa vie viac ako ktorýkoľvek psychológ či ktokoľvek iný vžiť do pocitov človeka, ktorý tragicky prišiel o blízkeho. Nečudo, veď ona sama v jednej sekunde prišla o celú rodinu. Pri havárii jej zomrela mama, otec, sestra a malý synovec. Po tom, ako si sama prešla náročným smútením, teraz pomáha iným vyrovnať sa so smútkom. Za svoju prácu s pozostalými získala v roku 2017 titul Slovenka roka.

Pred dvomi rokmi otriasla celým Slovenskom strašná havária dvoch dodávok na Liptove, keď v jednej z nich zomreli štyri malé deti vo veku od 6 do 11 rokov a jeden zo štyroch dospelých mužov. No pochopiteľne najviac zasiahla rodiny obetí, ktoré si myslia, že sa nikdy so stratou svojich milovaných nevyrovnajú. Ostatné dva roky nás trápila korona a jej tisíce obetí poznačilo mnoho rodín.Teraz k nám prúdia ľudia sužovaní vojnovými útrapami, ktorých sa smrť priamo dotkla a to tým najkrutejším spôsobom. Smútková poradkyňa Janka vraví, že so všetkým sa v živote dá vyrovnať.

Dá sa zmieriť s tragickou smrťou dieťaťa či milovaného partnera?

Nie každý má tú predispozíciu - povahovú, mentálnu či emočnú schopnosť sa cez také veci preniesť. Všetko závisí od toho, či uviazneme v pozícii obete či vinníka alebo sa časom zmobilizujeme a či je tam ten vnútorný stimul sa odtiaľ dostať preč. Buď zostane človek žiť ruinách, lebo sa mu zrútil dom, alebo nájde hlboko v sebe ten stimul, že život je len jeden. Na tých ruinách sa dá žiť až do konca života, viem, o čom hovorím, lebo ja sama som to dlhé roky robila.



Ako na tom môže byť človek, ktorý šoféruje auto, v ktorom pri nehode zomreli štyri deti, medzi nimi aj jeho a ešte aj jeho kamarát?

Som hlboko presvedčená a vychádzam z mojej skúsenosti, že aj z pozície obete, aj z pozície vinníka, sa dá pohnúť a ísť smerom k vyrovnávaniu sa s tým.

Pomáha ľuďom v takýchto prípadoch viera?

Keď je človek hlboko veriaci a vie, že životom nič nekončí, tak aj tak si stále možno povedať, že v tomto tele a živote sme len raz a že vlastne to chcem prežiť inak. vtedy ten motív stačí na to, ako hľadať spôsoby, ako budovať nový dom. Teda z mojich skúsenosti môžem povedať, že so všetkým sa môžeme vyrovnať v živote.

Mnoho mojich smútiacich skrze hlbokú vieru dokázali aj smrť brať ako boží dar, nie ako božie dopustenie, trest. Akýkoľvek problém, utrpenie, bolesť v živote dokážu brať ako boží dar a dokážu takto nakladať aj so smrťou. Dar hlbokej viery ich oslobodil a dokázali takto vnímať ešte aj smrť. A to vravím aj o náročných prijatiach smrti, ktorými si musí prejsť vinník alebo rodič, ktorý stratil dieťa či vdovci, ktorí prišli o svojich partnerov na začiatku manželstva, kedy ta láska ešte je v tých najkrajších farbách a kedy si myslia, že ich čaká len to najkrajšie v živote.

Alebo človek, ktorý sa stretol s mnohopočetnou smrťou, že mu zomreli viacerí alebo ako mne celá rodina. Toto sú zárodky na komplikované smútenie. Tam je to naozaj veľmi ťažké, stojí to človeka veľmi veľa vnútornej práce. Lebo to smútenie je doslova zmobilizovanie sa v tých najhlbších vrstvách duše a hľadanie motívu nežiť do konca života ako obeť.

