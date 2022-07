Čekan je svetovou špičkou v oblasti bunkovej biológie. Stojí za objavom bunkového procesu, ktorý transformuje zdravé bunky na rakovinové. Vynašiel aj unikátnu diagnostickú metódu, vďaka ktorej by sa mohol podiel správne určených diagnóz zvýšiť až na 99 percent.

Do zahraničia odišiel už po ukončení prešovského gymnázia, kde bol spoužiakom Ivana Táslera. Žil desať rokov na Islande, kde vyštudoval biochémiu a aj sa tam oženil. Do oka mu padla Slovenka - Marína Belejkaničová, folkloristka z Prešova. Majú spolu troch synov, Ivana (10) a Nikolaja (7) a Alexa (5). Stres z práce zaháňal hrou na husliach.

„Keby som vedel, že budem takto hrať na husliach, neviem, či by som si vybral vedecký smer. Ale už mám za sebou roky ťažkého štúdia a práce, to sa nedá len tak ľahko opustiť,” zasmial sa pred siedmimi rokmi, keď ešte žil v Amerike.

Po bankrote Islandu sa aj so ženou presťahovali do amerického New Yorku, kde dostal pracovnú ponuku z prestížnej The Rockefeller University. "Aj manželka sa celkom potešila, pretože chcela tancovať v newyorskom folklórnom súbore Limbora. Tešila sa tiež na miestnu silnú slovenskú komunitu, čo jej ako slovenčinárke vyhovovalo,“ vravel nám.

Po 20 rokoch sa rozhodli vrátiť žiť na Slovensku."Chceli sme si s Marinkou okúsiť život doma, aby naši synovia vyrastali na Slovensku a spoznali našu domovinu a spoločnosť, našu kultúru, históriu, prírodu, naše Tatry," prezradil dôvod. Nedávno ubehlo 5 rokov od ich návratu. Za ten čas si môže pripísať viacero výrazných úspechov, jeho slovenská vedecká firma je jediným slovenský výrobcom RT-PCR testov na koronavírus. Nedávno ho ocenil prešovský župan Milan Majerský, získal ocenenie od prezidentky aj cenu Krištáľové krídlo.

Čekan vraví, že v priebehu 5 rokov života na Slovensku stretol mnoho prajných Slovákov, zažil vďaku, uznanie, spoznal som našu krajinu a jej progres za posledných 20 rokov. No videl aj odvrátenú tvár našej republiky, či niekedy pravé charaktery niektorých krajanov. Spísal niekoľko dôležitých poznaní, ktoré značne ovplyvnili jeho pohľad na život na Slovensku.