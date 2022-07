Dve dvojpodlažné bytovky pre mladé rodiny plánoval stropkovský rodák Ľuboš Micheľ, dlhodobo žijúci v Prešove, postaviť v areáli bývalých kúpeľov Išľa. Patrí mu tam časť pozemkov. Sú situované v zadnej štvrti. Rozľahlý areál je totiž rozdelený na viacero častí a každý patrí inému majiteľovi.

Pri hlavnom vstupe je naľavo reštaurácia, jej horné poschodie má v prenájme telekomunikačná firma. Vpravo pri vstupe je starý a zničený kúpeľný dom, za ním pred desiatimi rokmi postavená stavba, doteraz neskolaudovaná a nevyužívaná. A za reštauráciou je ešte parkovisko a za ním ohradená plocha. Tam parkujú autá telekomunikačnej firmy, ktorá má časť v prenájme. A až za touto plochou je pozemok patriaci Micheľovi. "Projekt rátal s výstavbou dvoch bytových domov tak, aby sa nevyrúbal žiaden strom. Malo by to slúžiť pre mladé rodiny, keďže kvalitného bývania v meste je málo," vraví známy rozhodca.

Micheľ zdôrazňuje zásadnú vec: "Ono sa to volá kúpele Išľa, ale je to len historický názov. Kúpele tu už 80 rokov nie sú." Keď pozemok kupoval, bola tam 20-ročná čierna skládka odpadu, húština. Všetko musel vyčistiť a odviezť. Studne s liečivými prameňmi sú v prednej pravej časti areálu, pri starom kúpeľnom dome. "Aj keby tu niekto chcel nanovo vybudovať kúpele, potreboval by množstvo povolení," vysvetľuje.

V "parku", ako honosne nazvali mestskí úradníci areál, v ktorom ešte donedávna burina a náletové dreviny "vylepšovali" jeho vzhľad, je zakázané stavať bytové domy. Nie však rodinné domy. Územný plán (ÚP) poslanci na svojom nedávnom rokovaní odmietli zmeniť. Spracovateľ ÚP je totiž presvedčený, že povoliť výstavbu bytových domov tu nie je možné. Zástupcovia okresného úrad na prerokovaní ÚP uviedli, že vzhľadom na historický charakter parku je „zmena funkcie a jeho faktický zánik nevhodná“. Pripustili umiestnenie rodinných domov, avšak iba v časti mimo plôch s historickým parkom, teda na pozemku Micheľa.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová si však myslí, "že vzhľadom na to, že z pôvodného parku už nestojí skoro nič a sú tam skôr náletové dreviny, tak postaviť tam niekoľko nízkopodlažných bytových domov by bolo z môjho pohľadu vhodnejšie, ako urobiť zmenu na rodinné domy. Bol to návrh spracovateľa a nie je s tým stotožnený ani vlastník pozemku. A keď sa pýtate na môj názor, tak nie som stotožnená ani ja, pretože pri rodinných domoch by si ľudia chceli urobiť záhradky a predzáhradky a došlo by tak k masívnemu výrubu stromov, čo nechcem. Chceli sme zachovať zeleň."

No poslanec František Oľha mal k tomuto výhrady. Podľa neho navrhovaná zmena ÚP je v rozpore s ochranou prírody a s ochranou kultúrneho a spoločenského dedičstva a neschválenie. Jej neschválenie považuje za ochranu Išle pre budúce generácie. Jeho kolega Rastislav Mochnacký, ktorý je krajinným architektom, si myslí, že by sa mala zachovať súčasná funkcia, aby bolo možné v budúcnosti kúpele obnoviť, ak by sa našiel investor.

Micheľ však nad tým iba neveriacky krúti hlavou: "Pred desiatimi rokmi tu vedľa kúpeľného domu postavili kolibu, ktorá doteraz nebola skolaudovaná. Kde boli vtedy poslanci? Navyše, podľa regulatívu sa tu aktuálne môžu stavať hotely, prechodné ubytovania a apartmány. Ja osobne tam žiadne rodinné domy nechcem. Ponúkol som túto nehnuteľnosť na odpredaj mestu, neprejavili záujem" uzavrel bývalý úspešný futbalový arbiter. Pozemok teraz dočasne bez odplaty prenajíma včelárovi aj Slobode zvierat.

Kúpele Išľa, pôvodne Magyar Isla

ich vznik sa datuje do roku 1838

postaviť ich dal gróf Haller z Prešova

inšpiroval sa rakúskymi kúpeľmi Bad Ischl

liečivé pramene sú slané

liečil sa tu reumatizmus, kožné choroby a dýchacie cesty

na lúke pod nimi organizovali v minulosti dostihy