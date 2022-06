Dnes už vyliečená Zuzana si, našťastie, veľa z nemocničného lôžka nepamätá. Od času, kým sa jej v testoch potvrdilo ochorenie Covid-19 a kým skončila v nemocnici, prešlo iba pár hodín. Jej stav sa neustále zhoršoval a nepomohol ani vtedy ospevovaný liek iverkmetín. Skončila na lôžku vo Vranovskej nemocnici, kde ju krátko po hospitalizácii na covidovom oddelení museli prevážať na ARO, kde ju napojili na umelú pľúcnu ventiláciu a museli ju uviesť aj do umelého spánku.

Pre pridružené problémy absolvovala až 5 operácií. "Od polovice februára do polovice mája si na nič nepamätám. Viem to iba zo správ, ktoré som posielala alebo z rozprávania sestričiek. Vnímala som však bolesť a ťažké dýchanie, ostatné mozog zrejme vytesnil, aby som mohla nabrať novú silu na boj," vraví mladá žena a oči sa jej zalejú slzami. Spomenula si totiž na svoju kolegyňu, ktorá sa takisto nakazila koronavírusom a nemala také šťastie ako ona a ochoreniu podľahla.

Je neskonale vďačná lekárom za ich úsilie pri záchrane jej života. "Ťažko sa slovami dá zachrániť tá vďaka za to, mám pocit, že im do konca života nevynahradím to, čo pre mňa urobili," dodáva s dojatím. Po prebratí sa musela naučiť stáť, chodiť, ale aj iné bežné činnosti každodenného života. "Jediné, čo som sa nemuseli učiť odznova je rozprávať. To som nezabudla," smeje sa. Čo bolo pre ňu najhoršie, okrem toho, že sa zobudila ako väzeň vo vlastnom tele? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Covid na Zuzane zanechal následky, stále má po operáciách problémy v bruchom. A ešte jeden výrazný, neuhádnete, čo ju trápi. Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Zuzana patrila k prvým pacientkam v novom rozšírenom oddelení anesteziólogie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) spomínanej nemocnice patriacej do siete Svet zdravia, ktoré otvorili na začiatku druhej vlny pandémie. Odliečili tu vyše sto kriticky chorých pacientov s ochorením na Covid-19. "Najťažšie stavy čo sa týka umelej pľúcnej ventilácie. Museli sme používať rôzne špeciálne režimy, pomáhalo nám veľmi otočenie pacienta na brucho na viac ako 16 hodín," vysvetľuje primár oddelenia Dušan Kostovčík.

OAMIS Je vytvorené z piatich izolačných jednotiek so vstupnými filtrami. To zaručuje bezpečnejšie prostredie pre všetkých pacientov i zdravotníkov. "Každú jednotku vieme samostatne dezinfikovať aj za plnej prevádzky ostatného oddelenia," vraví primár. Rozšírením oddelenia tu získali ďalších 5 intenzivistických lôžok. Všetkých, teraz už 17 lôžok, je vybavených moderným prístrojovým vybavením na komplexnú starostlivosť. Lekári majú priamo pri lôžku pacienta k dispozícii napríklad aj prístroj na dialýzu či ultrazvukové vyšetrenie. Na monitore vedia sledovať aj na diaľku všetky životné funkcie pacienta, nechýba jeden z najmodernejších pľúcnych ventilátorov, injekčné dávkovače ale aj mobilný RTG prístroj. "Na obrazovke sa nám zobrazí röntgenový snímok a hneď pri lôžku si vieme skontrolovať, či poloha kanýl alebo cievnych vstupov je na správnom mieste," pochvaľuje si Kostovčík.

Celé oddelenie funguje na princípe plávajúcich lôžok, čo znamená, že kriticky chorí pacienti dostanú intenzívnu liečbu na jednom oddelení od začiatku až do konca. Náklady nemocnice spolufinancovala z eurofondov a celkovo sa vyšplhali na viac ako 1,8 milióna eur.

Anketa Prekonali ste covid? Máte stále zdravotné problém? Áno, stále nie som zdravotne fit 0% Nie, žiadne príznaky nemám 100% O prekonanom covide som ani netušil/a 0% Odkedy som mal covid, cítim sa mizerne 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný