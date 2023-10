Zemetrasenie zasiahlo východ Slovenska v pondelok o 20.23 h. Potvrdil to seizmológ zo Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay. Chvenie zeme cítili na mnohých miestach v Prešove, v Košiciach a ich okolí. Všetko sa triaslo, padali poháre, zavesené veci, otvárali sa skrine, rozvírila sa voda v akváriu. No najhoršie následky nesú obyvatelia obce Ďapalovce vo Vranovskom okrese, kde padali celé múry domov. Podľa starostu obce Ďapalovce Jána Cmara budú musieť niektoré domy v dedine zbúrať: “Poškodené sú, okrem piatich, všetky domy v obci. Ale niektoré, zrejme tri, sú neobývateľné. Čakáme na príchod statika a na jeho vyjadrenie.” Prírodná katastrofa zničili aj múr na miestnom obchode, ktorý spadol.

Po tom, ako ľudia uvideli zvláštny záblesk a pocítili niekoľkosekundové záchvevy zeme, dopadol najhoršie dom rodiny Adrejčákovcov, ktorý stojí na začiatku dediny pod horou, kde bolo epicentrum. Pomerne nová stavba je zapečatená a stráži ju polícia, aby dnu nik nevošiel. Hrozí totiž jej zrútenie a je veľmi pravdepodobné, že ju budú musieť zbúrať. Majitelia v nej bývať nemôžu. Pán domu iba deň pred zemetrasením odcestoval do zahraničia za prácou, jeho manželka sa musela presťahovať k svojmu otcovi. Dom poistený nemali.

Ani ich priami susedia poistku uzavretú na nehnuteľnosť nemajú. Pán Ján Andrejčák (65) spolu so svojou sestrou Sabinou a synovcom noc prespali u sestry, ktorá býva v lese v hájovni. Drevenicu otrasy nezničili. “Práve sme si zakúrili a chystali sa pozerať televízor. Zrazu sa všetko začalo chvieť, spadol mu televízor, opadali omietky, spadla skrinka z linky,” vravel nám v utorok ráno počas toho, ako čakal na príchod statika.

Jeho sestra Sabina Gombitová (52) z Ďapaloviec vybehla počas zemetrasenia aj so synom z domu, nevedeli, čo sa deje. Keď si šla večer zapnúť televíziu, steny sa začali triasť a všetko začalo padať. "Už len som zobudila syna, lebo spal, aby sme bežali vonku. Jak som bola v pyžame sme vybehli vonku a čakali sme, čo bude ďalej," opísala so slzami v očiach.

Narušené steny celého domu, popraskané omietky, ale aj spadnutú celú stenu domu má aj pán Cyril Babinský (76) z vyšnej časti Ďapaloviec. Noc prespal v aute, jeho dom je neobývateľný. Vchodové dvere sa nedali zatvoriť, nechal preto odísť: “Práve sme sa s manželkou chystali spať. Zrazu som počul hrozný hukot a celý dom sa triasol, akoby ním niekto pohyboval zo strany na stranu. Všetko máme zničené, je to nepoužiteľné.”

Aj jeho sused oproti Štefan Majernik (73) noc prespal v aute. Je po porážke, ťažko sa pohybuje: “Keby to prišlo znova, nedokázal by som rýchlo vybehnúť. Tak som radšej zostal vonku celú noc a spal som v aute.” Praskol mu roh domu, otrasy posunuli oporný murovaný stĺp na verande a vo vnútri mu popadali obrazy, krížik zo steny, posunuli chladničku.

Patrik Popovič (24) z dolného konca pred pár dňami pochoval otca, ktorý zomrel na uštipnutie sršňom. Teraz im dom zničilo zemetrasenie. Otrasy podľa neho trvali len niekoľko sekúnd, no prišli mu ako celé minúty: “Trvalo to asi sedem sekúnd. Ale mal som pocit, akoby to išlo zhora, nie akoby sa chvela zem. Raz som už zemetrasenie zažil v zahraničí, ale toto bolo úplne iné."

Pár kilometrov vzdušnou čiarou od Ďapaloviec sú Kvakovce. Tam utrhlo výletnú loď Bohemia pripevnenú na breh trojcentimetrovým lanom. Aj miestny kostol má škody, pritom jedno zemetrasenie ho už postihlo v roku 1885. Odvtedy je celý pospájaný železnými spojkami a kotvami. Teraz popraskali vo vnútri omietky a spadla socha Panny Márie z podstavca a rozbila sa. Vedľa kostola bývajú aj Anna (68) a Dušan (67) Bertovci z Kvakoviec, ktorým otrasy takisto zničili dom: “Mysleli sme si, že spadla bomba alebo vybuchol kotol. Celý dom sa triasol zo strany na stranu. Ale hlavne, že žijeme."

V neďalekých Kolbovciach (okres Stropkov) pri záchvevoch spadli komíny na miestnej bytovke, úlomky zničili tam stojace auto a popraskali aj múry základnej školy. V Prešove na Levočskej ulici evakuovali bytovku pre podozrenie na prasknutie nosných častí budovy, pristavili evakuačný autobus, no ľudia odmietali opustiť svoje domovy.

V súvislosti so zemetrasením v pondelok popoludní prednosta Okresného úradu v Prešove vyhlásil mimoriadnu situáciu pre celé územie Prešovského kraja.