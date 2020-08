Priezračná čistá voda, príjemné počasie, zábava počas celého dňa! To všetko ponúka vodná nádrž Domaša pri Vranove nad Topľou. Nie nadarmo sa nazýva zelenou perlou východu. Zažijete tu dovolenku ako z filmu!

Dovolenka ako pri mori

Vodná nádrž Veľká Domaša je priehrada v okrese Vranov nad Topľou. Nachádza sa v Ondavskej vrchovine, v doline rieky Ondavy. Dve tretiny jej plochy sa rozkladá na území okresu Vranov nad Topľou a len severná časť zasahuje do okresu Stropkov.

Výhľad z hotela Zelená lagúna na Domašu. Zdroj: Hotel Zelená lagúna

Priehradu, ktorú nazývame iba Domaša, vybudovali v rokoch 1962 až 1967. Reguluje prítok vody do Východoslovenskej nížiny, je to zásobáreň úžitkovej vody a využívajú ju aj na rekreačné účely.

A ak sa sem vyberiete na dovolenku, určite urobíte dobre! Budete sa tu cítiť výborne, celkom tak, ako pri mori. Nadchne vás prekrásne prostredie a tiché zákutia, ale i čistá, modrozelená voda.

Pre plavcov, rybárov, aj milovníkov histórie

Na brehoch jazera sa nachádza päť rekreačných stredísk: Valkov-Tíšava, Dobrá, Poľany, Holčíkovce a Nová Kelča. V každom nájdete upravené pláže, požičovne športových potrieb, ihriská, reštaurácie a občerstvenia. Veľmi navštevovanou je nová umelá pláž s kamennou hrádzou v stredisku Nová Kelča.

Keďže voda tu má teplotu 23 °C, patrí Domaša medzi najteplejšie priehrady na Slovensku. Dobré podmienky tu nájdu milovníci windsurfingu, plávania i jachtingu.

Rekreanti sa kúpu v zátoke vodnej nádrže Domaša - Dobrá v obci Kvakovce, okres Vranou nad Topľou. Zdroj: TASR/Roman Hanc

Takisto si na svoje prídu rybári. V čistej vode žije 23 druhov rýb, najmä kapry, šťuky, zubáče, sumce. Len pozor, aby ste nerybárčili načierno!

Môžete sa vydať aj na hodinovú plavbu loďou po Domaši, počas ktorej spoznáte jej krásy a dozviete sa rôzne zaujímavosti. Lodný lístok pre dospelých stojí 6 eur, deti platia 3 eurá.

Keď sa vám zunuje plávanie, veslovanie či rybárčenie, vyberte sa na prechádzku do okolitých lesov. Navštíviť môžete aj unikátne drevené kostolíky, múzeum Andyho Warhola, hrady a zámky, ale i národnú kultúrnu pamiatku - pamätník bitky o Dukliansky priesmyk.

Zelená lagúna s výhľadom na priehradu

Takže je jasné, že na Domaši musíte ostať niekoľko dní, aby ste si to naozaj užili. Ideálne ubytovanie ponúka Hotel Zelená lagúna, z ktorého sa môžete kochať pohľadom na priehradu. Nájdete tu pohodlie, aké k dobrej dovolenke patrí. Funkčné a esteticky riešené apartmány sú zariadené tak, aby ste sa cítili ako doma. Okrem komfortných hotelových apartmánov sú tu aj apartmánové domčeky s krbom.

Hotel Zelená lagúna je uprostred zelene. Zdroj: Hotel Zelená lagúna

V hoteli nájdete aj dobrú a kvalitnú reštauráciu, ktorá ponúka špeciality z mäsa a rýb , ale i chutné jedlá domácej výroby.

Môžete si užiť aj wellness - najmodernejšie sauny, vírivky, bazény, takisto masáže či kozmetické procedúry. Hotel pamätá aj na milovníkov športu. Nájdete tu dve športové ihriská: multifunkčné s umelou trávou vhodné na futbal, tenis alebo nohejbal a pieskové na plážový volejbal.

Domaša v číslach 14,22 km² je plocha vodnej nádrže 13,8 km je dĺžka priehrady Veľká Domaša 3 km je približná maximálna šírka 25 m je maximálna hĺbka Veľkej Domaše

