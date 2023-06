Milan Kňažko prešiel po červenom koberci takmer nenápadne, ale neunikol pozornosti novinárov. Pózoval na našu výzvu a v dobrej nálade sa zvítal s hostiteľmi. Priznal neskôr, že stihol pred slávnosťou vybehnúť na green, čo nikoho neprekvapilo, keďže o Kňažkovi je známe, že miluje golf. Pochválil košické golfové ihrisko, ale aj naše mesto, ale pohovoril aj o festivale. "Páči sa mi tu, nevidel som síce žiadny film, ale mnohé z tých, ktoré tu premietali, som už predtým videl.“ Na otázku ako vníma festival keď už tu nie je Milan Lasica povedal: "Prežil som s Milanom v šatni 24 rokov aj preto neprejde deň, aby som si na neho nespomenul. Hrali sme spolu takmer tisícku predstavení a rovnaký počet hodín. Často sme spomínali tých, ktorí už tu nie sú. Jula Satinského a Mariána Labudu, ktorí nám obom veľmi chýbali. A teraz mám o jedného viac o ktorom hovorím, a to je Milan Lasica. Neuplynie deň, aby som sa neobrátil nejakou vetou na neho a zdá sa mi, že počujem aj odpoveď,“ poznamenal Kňažko s úsmevom.

Kňažkove slová o tom, že sa mu AFF páčil, celkovo korešpondovali so zhodnotením festivalu, ktoré predniesol neskôr jeho umelecký riaditeľ Martin Palúch, ktorý si túto funkciu užil prvýkrát. Po roku, kedy sa festival nekonal bol nadšený, že sa do metropoly východu, opäť vrátila festivalová atmosféra so všetkým čo k nej patrí. "Ponúkli sme sme filmy z celého sveta, ale aj výber z našej tvorby. Sprievodný program sa stretol s obrovským záujmom verejnosti. Sme poctení, že sme mohli oceniť vynikajúcich hercov," nešetril chválou Palúch. Vyslovil nádej, že o rok bude festival pokračovať jubilejným tridsiatym ročníkom, ktorý jednoducho do mesta patrí.

Milovníci filmového umenia si pozreli spolu 119 filmov, ktoré sa premietali v siedmich kinosálach v rámci mesta. Mimoriadne bohatý a pútavý bol aj sprievodný program. Porota mala naozaj neľahkú úlohu určiť víťazov Medzinárodnej súťaže hraných filmov i Medzinárodnej súťaže krátkych filmov.

Svedkyňou podobne násilného činu bola aj hlavná hrdinka austrálskeho filmu Blaze,

ktorú stvárnila Julia Savage. Za svoje herectvo v štylisticky pestrej snímke o vyrovnaní

sa s traumatickým zážitkom jej porota udelila Modrého anjela za najlepší ženský

herecký výkon. Ocenená Julia Blaze vo svojom príhovore spomenula, že je to jej vôbec

prvé medzinárodné ocenenie.

Rovnakú cenu v mužskej kategórii získal Juraj Lerotić, za hlavnú rolu v chorvátskom

filme Bezpečné miesto, ktorý si aj sám napísal a režíroval podľa vlastnej životnej

skúsenosti. Porota ocenila jeho všestranný prístup a vernosť, akú sa mu podarilo v

dráme o samovražednom pokuse dosiahnuť: „Vytvoril pravdivú, autentickú postavu,

ktorá bola konfrontovaná s vážnou duševnou chorobou“.

