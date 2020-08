Konečne našli lásku na celý život? Rozvedený župan Majerský po anulácii manželstva cirkvou prisahal večnú vernosť pred Bohom svojej novej vyvolenej, doteraz slobodnej Lexmann. Novomanželov spája okrem záľuby v politike najmä hlboká viera.

Preto zrejme nie je náhodou, že dátum svadby stanovili na 15. augusta, v deň, keď katolícki veriaci slávia jeden z najväčších cirkevných sviatkov - Nanebovstúpenie Panny Márie.

Zasnúby ohlásili iba nedávno a po mesiaci zložili manželský sľub v jednom z kostolov v Bratislave, odkiaľ nevesta pochádza a kde aj býva. “Nič v živote sa nedeje náhodne. Aj naše čakanie na šťastie určite malo zmysel a som vďačná, že nám bolo dopriate,” vyjadrila sa Lexmann, ktorá je považovaná za odborníčku na medzinárodnú politiku. Pochádza z rozvetvenej rodiny, je praneterou pátra z rehole Dominikánov Mikuláša Lexmanna OP, u ktorého začal proces jeho blahorečenia.

Lenže fešný župan má trvalý pobyt v Levoči, kde býva so svojimi dvomi deťmi - Rút (18) a Filipom (17), ktorí zostali žiť s ním. Kde si teda manželia vybudujú hniezdočko lásky? Na pol ceste medzi oboma mestami. "Zaobstarali sme si pozemok v obci pri Poprade, blízko diaľnice, chceme si tam postaviť dom," prezradil nádejný budúci šéf Kresťansko-demokratického hnutia.

Svadba bola na bratislavskej Kalvárii, hostina v reštaurácii Au Café a zúčastnilo sa jej 70 hostí. “Som vďačný Bohu za dar lásky a som rád,že môžem tento dar prežívať v sviatostnom manželstve,“ uviedol na margo cirkevnej anulácie jeho predchádzajúceho vzťahu.

Milan Majerský sa stal županom ako primátor Levoče v roku 2017. Počas volebnej noci mu do centrály KDH prišla po oznámení víťazstva zablahoželať aj jeho vtedajšia manželka Marcela. Lenže kráto na to prenikla na verejnosť informácia, že mu žena ušla za iným.

Zdrvený Majerský však zaťal zuby a čakal, či sa situácia nezvráti. Podľa našich informácií bol ochotný Marcele všetko odpustiť. Časom však rana na duši prebolela a do cesty mu vstúpila nová láska.

“Každý z nás potrebuje byť niekým milovaný, je to prirodzené, nie je dobré, aby bol človek sám. Ak do môjho života vstúpi niekto iný, verím, že to bude požehnanie tak pre mňa, ako aj pre mojich blízkych," vravel nám pred 7 mesiacmi. No a my mu želáme, aby sa mu tieto jeho slová naplnili.

FOTO zo svadby si môžete pozrieť v GALÉRII.